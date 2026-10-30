روسيا ودول أفريقية توقع 6 اتفاقيات تعاون في قطاع النقل

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، أندريه نيكيتين، إن بلاده وقعت على ست اتفاقيات للتعاون في قطاع النقل مع عدد من الدول الأفريقية، وذلك على هامش القمة الروسية الأفريقية التي جرت في الكرملين بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة أفارقة.
وقال نيكيتين - في تصريح أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إنه "تم في المجموع توقيع ست وثائق تتعلق بقطاع النقل بين الاتحاد الروسي وخمس دول خلال القمة، شملت اتفاقيات ومذكرات تفاهم وخرائط طريق للتعاون".
وأضاف "إلى جانب اتفاقية مع توغو ومذكرة تفاهم مع موزمبيق، تم توقيع مذكرات تفاهم مع كل من سيراليون وكينيا.. كما تم توقيع مذكرة تفاهم وخارطة طريق مرافقة لها للتعاون في قطاع النقل مع جمهورية أفريقيا الوسطى".
وأشار إلى أن روسيا تقدم لشركائها الأفارقة مقترحاً شاملاً في مجال النقل يتألف من خمسة محاور، تشمل: التخطيط، والبنية التحتية، والآلات والمعدات، والإدارة (بما في ذلك الرقمنة)، وتدريب الكوادر البشرية.