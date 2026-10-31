مشاركة 22 وزيرا و65 دولة.. وزير الري يوجه رسالة لـ "أبطال أسبوع القاهرة للمياه"

وجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، رسالة شكر إلى فريق العمل المشارك في تنظيم أسبوع القاهرة للمياه، مشيدًا بدورهم في إنجاح الحدث وتحوله إلى منصة عالمية بارزة لمناقشة قضايا المياه.

وأكد وزير الري في منشور عبر فيسبوك أن نجاح تنظيم حدث بهذا الحجم، شهد مشاركة 2500 مشارك من 65 دولة، و490 متحدثًا، و118 منظمة دولية، لم يكن ليتحقق دون الشراكات المحلية والدولية ودعم المنظمات الأممية والأصدقاء الدوليين، إلى جانب الدور المحوري لفريق العمل.

وقال إن مفتاح النجاح الحقيقي يتمثل في روح الفريق والعمل الاحترافي، مشيرًا إلى أن تنظيم الأسبوع شارك فيه مهندسون وإعلاميون ومنظمون ومسؤولو علاقات عامة وأفراد أمن وسائقون وعمال، عملوا جميعًا لتحقيق هدف مشترك.

أسبوع القاهرة للمياه شهد حضور 22 وزيرًا و4 مبعوثين للمياه و4 نواب وزراء من خارج مصر

كم أشار إلى أن أسبوع القاهرة للمياه شهد حضور 22 وزيرًا و4 مبعوثين للمياه و4 نواب وزراء من خارج مصر، إلى جانب 17 وزيرًا من داخل البلاد، فضلًا عن مشاركة رئيس الوزراء وإلقائه كلمة في الافتتاح، وافتتاح الحدث بكلمة مسجلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن الأسبوع شهد لقاءً رسميًا مع الرئيس السيسي، كما تسلمت مصر خلاله رئاسة مجلس وزراء المياه العرب ورئاسة المكتب التنفيذي للمجلس، بما يعكس حضورها ودورها في ملفات المياه إقليميًا ودوليًا.

ووجه وزير الري الشكر لجميع أعضاء فريق العمل، مؤكدًا أنهم أبطال أسبوع القاهرة للمياه، ومشيدًا بالعاملين الذين لم تظهرهم الصور، لكنهم واصلوا أداء مهامهم خلف الكواليس حتى انتهاء الحدث ومغادرة جميع المشاركين.