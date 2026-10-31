مصرع 8 أشخاص وإصابة 22 آخرين في تصادم ميكروباص ونقل على الطريق الأوسطي

لقي 8 أشخاص مصرعهم، وأصيب 22 آخرون، في حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، وقع على الطريق الأوسطي بمحافظة الجيزة.

حادث مروع على الطريق الأوسطي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على الطريق الأوسطي، ووجود عدد من الوفيات والمصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع 8 أشخاص وإصابة 22 آخرين، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم نقل جثامين المتوفين إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

الإجراءات القانونية

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.