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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الأسهم تتراجع والسندات تقفز مع تزايد مخاوف المستثمرين بشأن إنفاق عمالقة التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي

المستثمرين
المستثمرين
أ ش أ

 تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا العالمية بشكل حاد خلال تعاملات ، اليوم الجمعة ، وسط تصاعد مخاوف المستثمرين من أن الإنفاق الضخم والمتزايد على الذكاء الاصطناعي قد لا يحقق العوائد الاستثمارية المتوقعة.

وهبطت أسهم شركة "ألفابت"، المالكة لجوجل، بنسبة 12.6%، لتفقد نحو 500 مليار دولار من قيمتها السوقية، كما تراجعت أسهم "إنتل" بنسبة 23% و"أمازون" بنسبة 7%، ما دفع العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 إلى الانخفاض بنسبة 1.9%.

وامتدت موجة التراجعات إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية، حيث انخفض مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي بأكثر من 3%، متجهًا لتسجيل خسائر شهرية تقارب 16%، بينما تراجع مؤشر "نيكي" الياباني بأكثر من 2%. كما تعرضت أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لضغوط متزايدة، مع مخاوف من أن يؤدي ارتفاع تكاليف تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى تراجع هوامش الأرباح وزيادة أسعار الأجهزة الإلكترونية، بما يؤثر سلبًا على الطلب العالمي.

وزادت حالة القلق في الأسواق عقب تقارير عن عملية اختراق إلكتروني كبيرة استهدفت منصة "بينانس"، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، ما أدى إلى تراجع أسعار البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، وانخفاض أسهم منصة "كوين بيس". وفي المقابل، اتجه المستثمرون إلى الأصول الآمنة، ما ساهم في ارتفاع أسعار السندات الأمريكية وتعزيز أداء الين الياباني والفرنك السويسري.

وعلى صعيد السياسة النقدية، أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، مع الإشارة إلى احتمالية رفعها مجددًا في ديسمبر المقبل لمواجهة مخاطر التضخم، بينما أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مستقرة دون تقديم مؤشرات واضحة بشأن موعد الزيادة المقبلة. وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.91%، متجهًا لتسجيل أكبر تراجع شهري منذ ديسمبر 2023.

وفي أسواق العملات، ارتفع الين الياباني بشكل طفيف إلى 157.20 مقابل الدولار، بينما استقر الفرنك السويسري قرب أعلى مستوياته في شهر، في حين ارتفع اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.1194 دولار، لكنه ظل متجهًا لتسجيل ثاني خسارة شهرية متتالية.

وعلى صعيد السلع، ارتفعت أسعار النفط متجهة لتحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي، وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات نتيجة الهجوم على ناقلة نفط في مضيق هرمز .

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