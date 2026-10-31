بينها مصر.. روس آتوم: محادثات بين روسيا و4 دول أفريقية بشأن محطات طاقة نووية كبيرة

قال رئيس شركة "روس آتوم" الحكومية للطاقة النووية الجمعة إن روسيا مستعدة لتزويد الدول الأفريقية بمحطات طاقة نووية بأحجام وتصاميم متنوعة، وإنها تجري ‌محادثات مع أربع دول بشأن مشاريع نووية كبيرة.

محطات نووية جديدة



وقال أليكسي ليخاتشيف، الرئيس التنفيذي لروس آتوم، حسب وكالة رويترز إن الشركة تناقش بناء محطات طاقة نووية كبيرة مع أوغندا وغانا وإثيوبيا ومصر.

وأضاف ليخاتشيف "تستند شراكتنا إلى مبدأ أن أفريقيا متنوعة، ولدينا نهج مخصص لكل دولة ⁠يتجاوز مجرد مشروع واحد.

وقال ليخاتشيف إن 9 دول أفريقية أبدت "اهتماما كبيرا" بتكنولوجيا محطات الطاقة النووية العائمة التي طورتها شركة "روس آتوم"، والتي تروج لها الشركة كوسيلة للدول ⁠الساحلية لدخول قطاع الطاقة النووية.

وأضاف أن مفاوضات مفصلة جارية حاليا مع مصر وتنزانيا وتوجو وناميبيا.



وحسب التقرير، لا يوجد في أفريقيا سوى محطة طاقة نووية واحدة ⁠عاملة، وهي محطة كويبرج في جنوب أفريقيا، التي بُنيت باستخدام تكنولوجيا فرنسية ودخلت الخدمة في منتصف الثمانينيات.