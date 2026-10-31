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بلال سيف يرفع اسم مصر في موسكو.. جائزة الجمهور تتوج رحلة قارئ «دولة التلاوة»
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بلال سيف يرفع اسم مصر في موسكو.. جائزة الجمهور تتوج رحلة قارئ «دولة التلاوة»

جانب من التكريم
جانب من التكريم
عبد الرحمن محمد

حقق القارئ الشيخ بلال سيف إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل القراء المصريين في المسابقات القرآنية الدولية، بعدما حصد جائزة الجمهور في النسخة السادسة والعشرين من مسابقة موسكو الدولية للقرآن الكريم، التي انطلقت فعالياتها بالعاصمة الروسية موسكو يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، بمشاركة نخبة من حفظة كتاب الله من مختلف الدول الإفريقية.

وجاء هذا التتويج ليمنح مسيرة بلال سيف دفعة جديدة على الساحة القرآنية الدولية، بعدما نجح في جذب أنظار الجمهور خلال مشاركته في الموسم الأول من برنامج «دولة التلاوة»، الذي شهد منافسات بين عدد من المواهب المصرية في تلاوة القرآن الكريم، وأسهم في تسليط الضوء على أصوات قرآنية شابة تمتلك قدرات متميزة في الأداء وأحكام التلاوة.

ويكتسب فوز القارئ المصري أهمية خاصة، كونه يأتي بعد حصوله على المركز الأول في فرع الترتيل ببرنامج «دولة التلاوة»، لينتقل من المنافسة داخل مصر إلى المشاركة في محفل قرآني دولي بالعاصمة الروسية، ويضيف جائزة جديدة إلى مسيرته في خدمة كتاب الله وتقديم فن التلاوة المصرية أمام جمهور من جنسيات مختلفة.

45 دولة شاركت في التصفيات

وشهدت النسخة السادسة والعشرون من مسابقة موسكو الدولية للقرآن الكريم مشاركة متسابقين من 45 دولة إفريقية في التصفيات الأولية، قبل أن تنتهي المنافسات بتأهل 13 حافظًا يمثلون 13 دولة إلى المرحلة النهائية، التي خُصصت هذا العام للتنافس في حفظ القرآن الكريم.

وأُقيمت المسابقة تحت عنوان «جائزة الدول الإفريقية»، ونظمتها الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، فيما استضاف المسجد الجامع بالعاصمة موسكو فعالياتها، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التواصل الديني والثقافي بين الدول الإفريقية والمؤسسات الإسلامية الدولية.

وضمت المسابقة مشاركين من خلفيات وجنسيات متعددة، اجتمعوا على التنافس في حفظ كتاب الله الكريم، بما يعكس اتساع نطاق الاهتمام بالمسابقات القرآنية الدولية، ودورها في إبراز قدرات الحفظ والتلاوة لدى المشاركين، إلى جانب تعزيز الروابط الدينية والثقافية بين الشعوب.

وترأس لجنة تحكيم المسابقة الشيخ الدكتور أحمد نعينع، شيخ عموم المقارئ المصرية، وشارك في عضويتها خمسة محكمين من دول مختلفة، هم الدكتور صادق محمد عبد الله من اليمن، والشيخ سيد حسين من الشيشان، والدكتور عبد المنان من تنزانيا، والشيخ حسين عبدي من كينيا، والشيخ أصيل من قرغيزيا.

ويعكس تنوع أعضاء لجنة التحكيم الطابع الدولي للمسابقة، التي جمعت خبرات من عدة دول لتقييم المشاركين في منافسات حفظ القرآن الكريم، ضمن فعالية تستهدف إبراز المواهب القرآنية وتعزيز الاهتمام بكتاب الله في المجتمعات المشاركة.

من المركز الأول في «دولة التلاوة» إلى جائزة الجمهور في موسكو

وكان القارئ بلال سيف قد حقق شهرة واسعة في مصر من خلال مشاركته في الموسم الأول من برنامج «دولة التلاوة»، الذي أطلقته وزارة الأوقاف بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بهدف اكتشاف المواهب القرآنية الشابة وإحياء مدرسة التلاوة المصرية، التي ارتبط اسمها عبر عقود طويلة بكبار القراء وأصحاب المدارس المميزة في الأداء القرآني.

واستطاع بلال سيف، واسمه الحقيقي أشرف سيف، أن يلفت الأنظار خلال حلقات البرنامج بتميز أدائه في فرع الترتيل، وسط إشادات من لجنة التحكيم بمستواه وإتقانه لأحكام التلاوة، وهو ما ساعده على الوصول إلى المراكز المتقدمة في المنافسة.

وتُوج بلال بالمركز الأول في فرع الترتيل خلال الاحتفالية التي أُقيمت في ليلة القدر من شهر مارس 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام الموسم الأول من البرنامج، الذي سلط الضوء على مجموعة من الأصوات الشابة الساعية إلى مواصلة مسيرة القراء المصريين.

ومثّل الفوز في «دولة التلاوة» محطة بارزة في مسيرة القارئ المصري، إذ منحه حضورًا أوسع بين الجمهور المهتم بالقرآن الكريم، قبل أن يأتي حصوله على جائزة الجمهور في مسابقة موسكو الدولية ليضيف بُعدًا جديدًا إلى تجربته، ويؤكد امتداد حضوره إلى خارج حدود المنافسات المحلية.

ويأتي هذا الإنجاز في سياق الاهتمام بإبراز المواهب المصرية في المحافل القرآنية الدولية، وتعريف الجمهور خارج مصر بمدرسة التلاوة المصرية، التي تتميز بتنوع أساليب الأداء والاهتمام بأحكام التجويد وجودة الصوت، فضلًا عن مكانتها الراسخة في الوجدان الديني والثقافي.

ويمنح تتويج بلال سيف بجائزة الجمهور في موسكو حضورًا إضافيًا للمواهب التي ظهرت من خلال برنامج «دولة التلاوة»، ويضع تجربته ضمن المسارات التي انتقلت من المنافسات التلفزيونية المحلية إلى المشاركة في المسابقات الدولية، في ظل استمرار الاهتمام باكتشاف القراء الشباب وإتاحة الفرص أمامهم لإبراز قدراتهم في المحافل القرآنية.


 

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