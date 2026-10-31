أظهرت نتائج التصويت التفصيلية لجائزة الكرة الذهبية 2026 اختلاف اختيارات فينسنت جارسيا، رئيس تحرير مجلة «فرانس فوتبول» وأحد أعضاء لجنة التحكيم الفرنسية، عن الترتيب النهائي للجائزة، بعدما وضع الثنائي الفرنسي كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي في المركزين الأول والثاني، بينما جاء الفائز بالجائزة هاري كين في مرتبة متأخرة.

مبابي يتصدر تصويت رئيس تحرير فرانس فوتبول للكرة الذهبية 2026.. ومركز مفاجئ لهاري كين

ومنح جارسيا المركز الأول لمهاجم ريال مدريد كيليان مبابي، الذي حصل على 15 نقطة، فيما اختار مواطنه عثمان ديمبيلي، المتوج بالكرة الذهبية لعام 2025، في المركز الثاني.

ويُعد تصويت رئيس تحرير «فرانس فوتبول» رابع أقرب تصويت إلى النتيجة النهائية، كما انضم إلى 23 مصوتًا وضعوا مبابي في صدارة اختياراتهم.

وجاء ترتيب هاري كين، المتوج بالجائزة في نسختها لعام 2026، مفاجئًا في قائمة جارسيا، إذ اكتفى بالمركز السادس، خلف الإسباني لامين يامال صاحب المركز الثالث، والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الذي حل رابعًا، والأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الخامس.

وفي المراكز التالية، جاء الفرنسي مايكل أوليسي سابعًا، ثم النرويجي إيرلينج هالاند في المركز الثامن، بينما احتل الإسباني رودري المركز التاسع، رغم إنهائه التصويت العام في المرتبة الرابعة، وجاء مواطنه فابيان رويز عاشرًا.