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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 31-10-2026 والقنوات الناقلة

زد
زد
ياسمين تيسير

تنطلق اليوم السبت 31 - 10 - 2026 عدد من المباريات أبرزها مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس فى الدوري الإسبانى

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة


أبو قير للأسمدة X غزل المحلة – الساعة 5 مساء على قناة On Sport Plus

سيراميكا كليوباترا X زد – الساعة 8 مساء على قناة On Sport

السويس بتروجت X سموحة – الساعة 8 مساء على قناة On Sport Max

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
 

تشيلسي X مانشستر يونايتد – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1    

بورنموث X ليدز يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 4  

برينتفورد X نوتنجهام فوريست – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2    

كوفينتري سيتي X سندرلاند – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports XTRA 2

هال سيتي X إبسويتش تاون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 3    

مانشستر سيتي X برايتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

توتنهام هوتسبير X كريستال بالاس – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1  

أستون فيلا X فولهام – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1  

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
 

ليفاتي X أتلتيكو مدريد – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 5  

رايو فاليكانو X سيلتا فيجو – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 5    

ريال بيتيس X مالاجا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2  

برشلونة X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2  

مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة
 

إيرزوروم سبور X كوروم بلديسبور – الساعة 12:30 ظهرا

كوجالي سبور X ريزة سبور – الساعة 3 عصرا

فنربخشة X جوزتيبي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports XTRA 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
 

التعاون X الاتفاق – الساعة 3:30 عصرا على قناة Thmanyah

الفيحاء X الفيصلي – الساعة 5 مساء على قناة Thmanyah

الهلال X الفتح – الساعة 8 مساء على قناة Thmanyah

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
 

بولونيا X مونزا – الساعة 4 عصرا على قناة stc tv

أودينيزي X روما – الساعة 7 مساء على قناة stc tv

ميلان X إنتر ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناة stc tv

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
 

أوجسبورج X فرايبورج – الساعة 4:30 عصرا

باير ليفركوزن X شتوتجارت – الساعة 4:30 عصرا

بوروسيا مونشنجلادباخ X باديربورن – الساعة 4:30 عصرا

شالكه 04 X لايبزيج – الساعة 4:30 عصرا

فيردر بريمن X هوفينهايم – الساعة 4:30 عصرا

بايرن ميونخ X بوروسيا دورتموند – الساعة 7:30 مساء

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