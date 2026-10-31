مواعيد مباريات اليوم السبت 31-10-2026 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 31 - 10 - 2026 عدد من المباريات أبرزها مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس فى الدوري الإسبانى

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة



أبو قير للأسمدة X غزل المحلة – الساعة 5 مساء على قناة On Sport Plus

سيراميكا كليوباترا X زد – الساعة 8 مساء على قناة On Sport

السويس بتروجت X سموحة – الساعة 8 مساء على قناة On Sport Max

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



تشيلسي X مانشستر يونايتد – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

بورنموث X ليدز يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 4

برينتفورد X نوتنجهام فوريست – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

كوفينتري سيتي X سندرلاند – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports XTRA 2

هال سيتي X إبسويتش تاون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مانشستر سيتي X برايتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

توتنهام هوتسبير X كريستال بالاس – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

أستون فيلا X فولهام – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



ليفاتي X أتلتيكو مدريد – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

رايو فاليكانو X سيلتا فيجو – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 5

ريال بيتيس X مالاجا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

برشلونة X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة



إيرزوروم سبور X كوروم بلديسبور – الساعة 12:30 ظهرا

كوجالي سبور X ريزة سبور – الساعة 3 عصرا

فنربخشة X جوزتيبي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports XTRA 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة



التعاون X الاتفاق – الساعة 3:30 عصرا على قناة Thmanyah

الفيحاء X الفيصلي – الساعة 5 مساء على قناة Thmanyah

الهلال X الفتح – الساعة 8 مساء على قناة Thmanyah

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



بولونيا X مونزا – الساعة 4 عصرا على قناة stc tv

أودينيزي X روما – الساعة 7 مساء على قناة stc tv

ميلان X إنتر ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناة stc tv

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة



أوجسبورج X فرايبورج – الساعة 4:30 عصرا

باير ليفركوزن X شتوتجارت – الساعة 4:30 عصرا

بوروسيا مونشنجلادباخ X باديربورن – الساعة 4:30 عصرا

شالكه 04 X لايبزيج – الساعة 4:30 عصرا

فيردر بريمن X هوفينهايم – الساعة 4:30 عصرا

بايرن ميونخ X بوروسيا دورتموند – الساعة 7:30 مساء