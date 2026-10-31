مواعيد مباريات اليوم السبت 31-10-2026 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 31 - 10 - 2026 عدد من المباريات أبرزها مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس فى الدوري الإسبانى
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
أبو قير للأسمدة X غزل المحلة – الساعة 5 مساء على قناة On Sport Plus
سيراميكا كليوباترا X زد – الساعة 8 مساء على قناة On Sport
السويس بتروجت X سموحة – الساعة 8 مساء على قناة On Sport Max
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
تشيلسي X مانشستر يونايتد – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
بورنموث X ليدز يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 4
برينتفورد X نوتنجهام فوريست – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2
كوفينتري سيتي X سندرلاند – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports XTRA 2
هال سيتي X إبسويتش تاون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مانشستر سيتي X برايتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1
توتنهام هوتسبير X كريستال بالاس – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
أستون فيلا X فولهام – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ليفاتي X أتلتيكو مدريد – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 5
رايو فاليكانو X سيلتا فيجو – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 5
ريال بيتيس X مالاجا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2
برشلونة X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة
إيرزوروم سبور X كوروم بلديسبور – الساعة 12:30 ظهرا
كوجالي سبور X ريزة سبور – الساعة 3 عصرا
فنربخشة X جوزتيبي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports XTRA 4
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
التعاون X الاتفاق – الساعة 3:30 عصرا على قناة Thmanyah
الفيحاء X الفيصلي – الساعة 5 مساء على قناة Thmanyah
الهلال X الفتح – الساعة 8 مساء على قناة Thmanyah
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
بولونيا X مونزا – الساعة 4 عصرا على قناة stc tv
أودينيزي X روما – الساعة 7 مساء على قناة stc tv
ميلان X إنتر ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناة stc tv
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
أوجسبورج X فرايبورج – الساعة 4:30 عصرا
باير ليفركوزن X شتوتجارت – الساعة 4:30 عصرا
بوروسيا مونشنجلادباخ X باديربورن – الساعة 4:30 عصرا
شالكه 04 X لايبزيج – الساعة 4:30 عصرا
فيردر بريمن X هوفينهايم – الساعة 4:30 عصرا
بايرن ميونخ X بوروسيا دورتموند – الساعة 7:30 مساء