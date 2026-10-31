مشجع درجة تالتة رهيب.. هشام حنفي يتحدث عن عشقه للأهلي ومغامراته أمام الزمالك

كشف هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، عن مدى ارتباطه بالنادي الأحمر وحبه الشديد له، مؤكدًا أنه كان دائم الاحتفال بانتصارات الفريق حتى خلال فترة وجوده في قطاع الناشئين، مشيرًا إلى أنه من مشجعي الأهلي المتحمسين منذ الصغر.

وقال هشام حنفي، في تصريحات تلفزيونية: «الأهلي هو حياتي، بحب الأهلي جدًا جدًا بدون مبالغة، وأنا صغير عندي 18 سنة كنت أصغر ناشئ جبت عربية، ووالدي جابهالي».

وأضاف: «لما كنا بنكسب الزمالك في الناشئين، كنت باخد العربية ومعايا زمايلي ونروح عند نادي الزمالك ونلف بأعلام الأهلي، أنا مشجع درجة تالتة رهيب».

وفي سياق آخر، حقق النادي الأهلي فوزًا صعبًا على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين الخميس الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، جمعها من 8 مباريات، بعدما حقق الفوز في 6 مواجهات وتعادل في مباراتين أمام المقاولون العرب والقناة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بعدما نجح الأخير في حجز مقعده بالدور المقبل عقب الفوز على النصر في الدور التمهيدي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والسكة الحديد يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز ومواصلة مشواره نحو المنافسة على لقب كأس مصر، في ظل تطلعات جماهيره لإضافة بطولة جديدة إلى خزائن النادي.