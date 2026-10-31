غياب التنسيق في الأندية، .. شوبير يكشف أزمة ملاعب الأهلي والزمالك والمنتخب

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل أزمة استضافة مباريات الأهلي والزمالك في البطولات الإفريقية، في ظل إغلاق عدد من الملاعب بسبب أعمال الصيانة وزراعة البذرة الشتوية، مؤكدًا أن هناك أزمة في التنسيق بين الجهات المسؤولة عن الملاعب والأندية، وهو ما يضع الفريقين أمام صعوبات في تحديد ملاعب مبارياتهما.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «النهار»، إن أزمة الزمالك ترتبط باستاد القاهرة الدولي، الذي يتبع وزارة الشباب والرياضة، موضحًا أن القرار النهائي بشأن فتح الملعب أو إغلاقه يعود إلى الوزارة.

وأشاد شوبير بالرئيس التنفيذي لهيئة استاد القاهرة، وليد عبد الوهاب، مؤكدًا أنه يبذل جهودًا كبيرة لتوفير احتياجات الملعب، ويتواصل باستمرار مع المسؤولين من أجل تنفيذ أعمال الصيانة والتجهيزات المطلوبة.

وأوضح أن الزمالك يستعد لمواجهة الإفريقي التونسي يوم السبت 28 نوفمبر، لكن استاد القاهرة حدد يومي 26 أو 27 نوفمبر موعدًا لبدء زراعة البذرة الشتوية، وهو ما يخلق أزمة في ظل ارتباط الملعب باستضافة المباريات.

وأضاف أن مسؤولي الاستاد يرغبون في الحصول على فترة كافية لإتمام الزراعة الشتوية، محذرين من أن عدم تنفيذها سيؤثر بصورة كبيرة على جودة أرضية الملعب، ويعرضها للانتقادات خلال الفترة المقبلة.

ضغط المباريات يهدد أرضية استاد القاهرة

وأشار شوبير إلى أن استاد القاهرة يتعرض لضغط كبير بسبب استضافة مباريات خمسة أندية، هي الأهلي والزمالك ومودرن سبورت وزد والبنك الأهلي، إلى جانب مباريات الأهلي والزمالك في البطولات الإفريقية، ومباريات المنتخب الوطني وبعض تدريباته.

وأكد أن هذا العدد الكبير من المباريات يجعل من الصعب الحفاظ على أرضية الملعب، خاصة مع الحاجة إلى إغلاقه لفترة تصل إلى 25 يومًا لإتمام أعمال الزراعة الشتوية.

وتطرق شوبير إلى موقف الزمالك، موضحًا أن النادي أبدى استياءه من قرار إغلاق استاد القاهرة، وتمسك بضرورة تطبيق المعايير نفسها على جميع الأندية، في إشارة إلى الأهلي الذي اختار استاد السلام لاستضافة مبارياته الإفريقية.

ولفت إلى أن استاد السلام مغلق أيضًا بسبب أعمال الزراعة الشتوية، لكنه من المقرر أن يُفتح قبل موعد المباراة، كما أن استاد الدفاع الجوي مغلق وسيُفتح قبل مباراة بيراميدز الإفريقية، بينما يخوض بيراميدز مباراته أمام الداخلية في كأس مصر على ملعب بتروسبورت.

وأضاف أن استاد قناة السويس لن يكون متاحًا أيضًا بسبب أعمال الزراعة الشتوية، وهو ما يعكس حجم الأزمة وغياب التنسيق الكافي بين الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن استاد القاهرة كان يرغب في بدء أعمال الزراعة يوم 24 نوفمبر، عقب مباراة زد وأبو قير للأسمدة، من أجل توفير أكبر فترة ممكنة لتجهيز الملعب.

وتحدث شوبير عن اختلاف نظام الصيانة في استاد برج العرب، موضحًا أنه لا يخضع للإغلاق بالطريقة نفسها، بسبب عدم العمل بنظام الزراعة الجديد.

شوبير يطالب بسرعة تشغيل استاد عاصمة مصر

وفي سياق متصل، جدد أحمد شوبير مطالبته بسرعة الانتهاء من تجهيز استاد عاصمة مصر، الذي تبلغ سعته 93 ألف متفرج، مؤكدًا أن عدم اعتماده دوليًا حتى الآن وعدم تشغيله بصورة منتظمة يحرم الكرة المصرية من الاستفادة من منشأة رياضية كبيرة.

وأوضح أن الاستاد لم يستضف سوى مباراة كرواتيا ومباراة نيوزيلندا، رغم مرور ما يقرب من 3 سنوات، مطالبًا المسؤولين بحسم الملفات المتعلقة بتشغيله ومعرفة المتطلبات المتبقية والجهة المسؤولة عن استلامه، تمهيدًا لفتحه أمام المباريات المحلية على الأقل.

وأشار إلى أن تشغيل استاد عاصمة مصر كان من الممكن أن يخفف الأعباء عن استاد القاهرة، وينهي جانبًا كبيرًا من أزمة الملاعب التي تواجه الأهلي والزمالك، بدلًا من استمرار الشكاوى المتعلقة بمواعيد الإغلاق والصيانة وأرضية الملعب.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أهمية إتاحة استاد عاصمة مصر خلال الفترة المقبلة، مستشهدًا بالمشاهد الجماهيرية التي شهدتها مباراة برونزية كأس العالم لكرة اليد، والتي امتلأت خلالها المدرجات بجماهير الأهلي والزمالك، معربًا عن أمله في انتهاء أزمة الملاعب وتجاوز الصعوبات الحالية بما يخدم الكرة المصرية.