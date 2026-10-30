شوبير يكتب اسمه في سجل التصديات الحاسمة لركلات الجزاء.. والشناوي يحتفظ بالصدارة

لم تعد تصديات ركلات الجزاء مجرد لقطة عابرة في مسيرة مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، بعدما بدأ يفرض نفسه كأحد أبرز الحراس في التعامل مع المواجهات المباشرة من نقطة الجزاء، رافعًا رصيده إلى 5 تصديات بقميصي الأهلي ومنتخب مصر، ليقترب تدريجيًا من الأرقام التي حققها أصحاب الخبرات الطويلة.

وجاءت أحدث بصمات شوبير خلال مواجهة مودرن سبورت، بعدما نجح في التصدي لركلة جزاء حاسمة، ساهمت في خروج الأهلي بالنقاط الثلاث عقب الفوز بهدف دون رد، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى سجله في هذا الجانب.

محطات استثنائية في مسيرة شوبير

وبحسب الأرقام، تصدى شوبير لخمس ركلات من أصل 16 ركلة جزاء سُددت عليه، بنسبة نجاح بلغت 40%، بينما استقبلت شباكه 9 أهداف، وأهدر المنافسون ركلتين خارج المرمى، إحداهما عن طريق مصطفى شلبي لاعب إنبي عام 2022، والأخرى بواسطة محمد حمدي لاعب إنبي خلال الموسم الحالي.

وتنوعت تصديات حارس الأهلي بين المنافسات المحلية والقارية والدولية، بداية من ركلة محمد ربيع حريمات لاعب الجيش الملكي، مرورًا بركلة حسام عبدالمجيد أمام الزمالك، وصولًا إلى التصدي لركلتي مهدي طارمي وليونيل ميسي خلال مواجهتي إيران والأرجنتين، قبل تسجيل التصدي الخامس أمام مودرن سبورت.

وعلى الجانب الآخر، لا يزال محمد الشناوي يحتفظ بالتفوق الرقمي، بعدما نجح في التصدي لـ13 ركلة جزاء خلال مشواره مع الأهلي ومنتخب مصر، من إجمالي 50 ركلة سُددت عليه، إلى جانب ركلة أخرى خارج المرمى، بنسبة تصديات بلغت 28%.

وبين طموح شوبير وخبرة الشناوي، يفتح هذا الملف باب المنافسة على أحد الأرقام الخاصة بين حراس القلعة الحمراء.