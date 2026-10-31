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حسام غالي: وائل جمعة خانه التوفيق ولا يحق له التدخل في طريقة لعب المنافس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام غالي: وائل جمعة خانه التوفيق ولا يحق له التدخل في طريقة لعب المنافس

وائل جمعة
وائل جمعة
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

أكد حسام غالي، أن تصريحات وائل جمعة الأخيرة جاءت بدافع غيرته على النادي الأهلي، ورغبته في الحفاظ على مكانة الفريق، مشيرًا إلى أنه يتفهم دوافعه، لكنه يرى أن التوفيق لم يحالفه في اختيار طريقة التعبير عن وجهة نظره.

وأوضح حسام غالي، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»، أن وائل جمعة شعر بالضيق من رؤية أحد الفرق يتعامل مع الأهلي بهذه الطريقة، مؤكدًا أن غيرته على النادي كانت وراء حديثه، لكنه شدد على أن لكل فريق الحق في اختيار أسلوب اللعب الذي يناسبه.

وأضاف غالي أن وائل جمعة لا يملك سلطة على المنافس أو حق التدخل في اختياراته الفنية، موضحًا أن الرسائل التي يرغب في توجيهها للاعبي الأهلي يجب أن تكون داخل غرفة الملابس، بعيدًا عن التصريحات الإعلامية.

وشدد نجم الأهلي السابق على أن الرد الحقيقي على الفرق المنافسة يكون داخل الملعب، من خلال المبادرة بالهجوم وفرض السيطرة على مجريات المباراة وتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة، مؤكدًا أن تسجيل ثلاثة أو أربعة أهداف هو الطريق لإظهار قوة الأهلي وفرض مكانته، وليس الاعتراض على طريقة لعب المنافس.

وتأتي تصريحات حسام غالي تعليقًا على انتقاد وائل جمعة للطريقة الدفاعية التي اعتمد عليها مودرن سبورت خلال مواجهته الأخيرة أمام الأهلي، والتي أثارت جدلًا واسعًا. تليجراف مصر +2

حسام غالي تصريحات وائل جمعة الأهلي وائل جمعة

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