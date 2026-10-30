عمرو جمال يعلق على تصريحات وائل جمعة بشأن أداء الفرق أمام الأهلي

علق عمرو جمال، لاعب الأهلي السابق، على حالة الجدل التي أثيرت عقب تصريحات وائل جمعة، مدير المرة بالأهلي، بشأن أداء الفرق أمام القلعة الحمراء، مؤكدًا أن تصريحاته كانت واضحة ولا تستدعي مطالبته بمزيد من التوضيح.

وكتب عمرو جمال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «هو في إيه يا جماعة؟ ما تصريح الكابتن وائل جمعة باين إنه زعلان من الحالة بتاعة اللعبة اللي وصلت الفرق بهذا الكم من التجرؤ في طريقة لعبهم قدام النادي الأهلي، ما كانش محتاج تجبروا الراجل على التوضيح!!!!!».

وائل جمعة ينتقد طريقة لعب مودرن سبورت أمام الأهلي

وانتقد وائل جمعة طريقة بداية مودرن سبورت للمباراة، رغم تأكيده احترامه للمدير الفني وأسلوبه، معتبرًا أن الطريقة التي واجه بها الفريق الأهلي لا تتناسب مع قيمة النادي.

وقال: «لم تعجبني بداية فريق مودرن سبورت للمباراة. كل الاحترام للمدرب وطريقته، لكن الأهلي ليس الفريق الذي يقف أمامه ثمانية لاعبين على خط المنتصف بهذا الشكل!».

وأضاف أن هذه اللقطة يجب أن يشاهدها لاعبو الأهلي أكثر من مرة، حتى يدركوا قيمة الفريق الذي يلعبون له، ويتعاملوا مع المباريات بثقة أكبر، مشددًا على ضرورة أن تظهر رغبة الفوز والعزيمة والإصرار أمام الجميع في كل مواجهة.

وأكد جمعة أن الرسالة يجب أن تصل إلى اللاعبين، معربًا عن أمله في أن تنعكس على أداء الفريق ونتائجه خلال المباريات المقبلة.

وأكد وائل جمعة، عبر قناة الأهلي، أن المكسب الأهم للفريق بعد الفوز على مودرن سبورت لم يكن حصد النقاط الثلاث فقط، وإنما ظهور العزيمة والإصرار والروح القتالية لدى اللاعبين، مشددًا على ضرورة استمرار هذه الروح خلال المباريات المقبلة، من أجل استعادة مكانة الفريق والمنافسة على جميع البطولات.

وقال وائل جمعة إن الإصرار في الكرات المشتركة والقتال على كل كرة من أهم الأمور التي يجب أن يتحلى بها لاعبو الأهلي، موضحًا أن كل لاعب يجب أن يشعر بأنه قادر على التفوق على منافسه بإمكاناته الفردية والبدنية، وبقيمة النادي الذي يرتدي قميصه.