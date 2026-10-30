حقق فريق بيراميدز الفوز امس امام وادي دجلة 2-1 في الجولة الثامنة من بطولة الدوري

كما حقق الاهلي الفوز أمام مودرن سبورت 1-0 بالجولة الثامنه

وكان الزمالك قد حقق الفوز أمام المقاولون العرب 2-1 في الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري

وجاء ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز والأهلي كالتالي :



1 بيراميدز 24 نقطة

2 الأهلي 20 نقطة

3 الزمالك 19 نقطة

4 سيراميكا كليوباترا 15 نقطة

5 الاتحاد 13 نقطة

6 مودرن سبورت 13 نقطة

7 المقاولون العرب 11 نقطة

8 البنك الأهلي 11 نقطة

9 زد 11 نقطة

10 سموحة 10 نقاط

11 المصري 9 نقاط

12 القناة 8 نقاط

13 بتروجيت 8 نقاط

14 وادي دجلة 7 نقاط

15 الجيش 7 نقاط

16 بترول أسيوط 5 نقاط

17 إنبي 4 نقاط

18 أبو قير للأسمدة 4 نقاط

19 غزل المحلة 4 نقاط

20 الجونة 2 نقاط