حقق فريق بيراميدز الفوز امس امام وادي دجلة 2-1 في الجولة الثامنة من بطولة الدوري
كما حقق الاهلي الفوز أمام مودرن سبورت 1-0 بالجولة الثامنه
وكان الزمالك قد حقق الفوز أمام المقاولون العرب 2-1 في الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري
وجاء ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز والأهلي كالتالي :
1 بيراميدز 24 نقطة
2 الأهلي 20 نقطة
3 الزمالك 19 نقطة
4 سيراميكا كليوباترا 15 نقطة
5 الاتحاد 13 نقطة
6 مودرن سبورت 13 نقطة
7 المقاولون العرب 11 نقطة
8 البنك الأهلي 11 نقطة
9 زد 11 نقطة
10 سموحة 10 نقاط
11 المصري 9 نقاط
12 القناة 8 نقاط
13 بتروجيت 8 نقاط
14 وادي دجلة 7 نقاط
15 الجيش 7 نقاط
16 بترول أسيوط 5 نقاط
17 إنبي 4 نقاط
18 أبو قير للأسمدة 4 نقاط
19 غزل المحلة 4 نقاط
20 الجونة 2 نقاط