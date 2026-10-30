القومي للطفولة والأمومة يحبط محاولة تزويج طفلة عمرها 12 عاما بكفر الشيخ

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة إحباط محاولة تزويج طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا، بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار جهود المجلس المستمرة لمناهضة زواج الأطفال والتصدي لكافة أشكال الممارسات التي تمثل انتهاكًا لحقوقهم وتهدد سلامتهم ومستقبلهم.



وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل تلقت بلاغًا من والدة الطفلة، أفادت فيه برغبة الأب في تزويج ابنته، البالغة من العمر 12 عامًا، لابن عمها الذي يبلغ من العمر 18 عامًا، وعلى الفور وجهت رئيسة المجلس، بإحالة الواقعة إلى وحدة حماية الطفل العامة بمحافظة كفر الشيخ لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقق من ملابسات الواقعة.



وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، أن حماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال والانتهاك تمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون، مشددةً على أن المجلس يتعامل بحسم وجدية مع جميع البلاغات المتعلقة بتعريض الأطفال للخطر، ويتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان التدخل السريع وحماية الأطفال، وتوفير أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم، مؤكدةً أن مصلحة الطفل الفضلى وصون حقوقه في الحماية والحياة الآمنة والكريمة تأتي دائمًا في مقدمة أولويات المجلس.

وأوضح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه عقب التحقق من صحة البلاغ، تم إبلاغ النيابة العامة، حيث باشرت نيابة مطوبس الجزئية تحقيقاتها في الواقعة، واستدعت والد الطفلة، وأخذت عليه التعهدات اللازمة بعدم إتمام الزواج إلا بعد بلوغ الطفلة السن القانونية.



وأضاف الأمين العام، أن التقرير المقدم من وحدة حماية الطفل بالمحافظة أوصى بتسليم الطفلة إلى والدتها، مع أخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايتها، وذلك ضمانًا لتوفير بيئة آمنة ومستقرة للطفلة وحمايتها من أي مخاطر محتملة.



ومن جانبه، أكد صبري عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس، استمرار متابعة حالة الطفلة، للاطمئنان على استقرار أوضاعها وضمان توفير الرعاية والحماية اللازمتين لها، مشيراً إلى أن الواقعة تُعد جريمة تعريض طفل للخطر وفقًا للمادة (96) من قانون الطفل والمادة (80) من الدستور، فضلاً عن مخالفتها لقانون الأحوال المدنية الذي يحظر توثيق الزواج لمن لم يبلغ 18 عامًا. وناشد المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي انتهاكات عبر الخط الساخن لنجدة الطفل (16000) أو عبر تطبيق واتساب على الرقم (01102121600).



وتوجه المجلس القومي للطفولة والأمومة بخالص الشكر والتقدير إلى النيابة العامة، وإلى الوحدة العامة والوحدة الفرعية لحماية الطفل بمحافظة كفر الشيخ ، تقديرًا لجهودهم وتعاونهم في التعامل مع الواقعة، والعمل على حماية الأطفال المعرضين للخطر وتقديم الدعم والمساندة اللازمة لهم، تحقيقًا لمصلحتهم الفضلى.