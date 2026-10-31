أمطار رعدية فى 7 مناطق .. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم السبت

توقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية إستمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقة الجوف.

توقعات البحر الأحمر

وفيما يخص توقعات البحر الأحمر ؛ فقد أشارت الأرصاد السعودية إلى أن الرياح سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 12-32 كمساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

وذكرت الأرصاد السعودية أن ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب.

وعن حالة البحر ؛ فتوقعت الأرصاد السعودية أن تكون

خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائيج باتجاه مضيق باب المندب.

حالة الموانئ

توقعات الخليج العربي

ولفتت الأرصاد السعودية إلى أن الرياح في الخليج العربي ستكون سطحية

جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 08-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 08-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر.