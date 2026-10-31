قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
الإصابة بالعين.. 9 أمور أوصى بها رسول الله تحميك وأطفالك من حسد الأقارب
بعد أمنيتها بتولي المنصب.. وزير الإعلام عن "ميار عثمان": نموذج فعلي لقادة المستقبل
سعر الدولار في البنوك الآن
رائحة الشعر تتغير سريعًا بعد الغسل .. 6 أسباب تتعلق بفروة الرأس
أمطار رعدية فى 7 مناطق .. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم السبت
انتخاب مصبح الكحيلى رئيسا لمجلس إدارة نادى بنها الرياضى
موعد مباراة توتنهام وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة
حسام غالي: وائل جمعة خانه التوفيق ولا يحق له التدخل في طريقة لعب المنافس
وزير خارجية إيران : سنوجه ضربة مدمرة لمن يجرؤ على مهاجمة بلادنا
مشاريع قائمة على الأنا.. كلينتون يشن هجوما ضد الرئيس الأمريكي ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمطار رعدية فى 7 مناطق .. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم السبت

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

توقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية إستمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقة الجوف.

توقعات البحر الأحمر
وفيما يخص توقعات البحر الأحمر ؛ فقد أشارت الأرصاد السعودية إلى أن الرياح سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 12-32 كمساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

وذكرت الأرصاد السعودية أن  ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب.

وعن حالة البحر ؛ فتوقعت الأرصاد السعودية أن تكون
خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائيج باتجاه مضيق باب المندب.

حالة الموانئ
توقعات الخليج العربي
ولفتت الأرصاد السعودية إلى أن الرياح في الخليج العربي ستكون  سطحية
جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 08-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 08-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر.

السعودية الأرصاد السعودية أمطار رعدية البحر الأحمر الخليج العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجانًا والتطبيق 1 نوفمبر

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي بعد رفع الفائدة.. حقيقة فرض مصاريف جديدة على التحويلات البنكية اللحظية

إنستاباي

بعد قرار البنك المركزي.. حدود السحب اليومي من إنستاباي والبنوك

البنك المركزي

السعودية توافق على استمرار وديعة بـ 5.3 مليار دولار لمدة عام في «المركزي المصري»

نشات الديهي وبوتين

العاشرة بدلًا من TeN.. نشأت الديهي يكشف تفاصيل تغيير اسم القناة.. ويوضح حقيقة سؤاله للرئيس بوتين

عموتة

الأهلي يحسم موقفه من رحيل الحسين عموتة.. وقرار مفاجئ بشأن الجهاز الفني

عدادات الكهرباء الكارت

مديونية عداد الكهرباء الكارت.. أسباب الخصم المفاجئ من الرصيد

شوبير

بديل عموتة في الأهلي.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن 4 أسماء رياضية شهيرة

ترشيحاتنا

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر الخميس 29 أكتوبر 2026

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر الخميس 29 أكتوبر 2026

موعد معاشات نوفمبر 2026.. أماكن الصرف وتفاصيل زيادة 15%

موعد معاشات نوفمبر 2026.. أماكن الصرف وتفاصيل زيادة 15%

وظائف للصيادلة برواتب تصل إلى 30 ألف جنيه.. الشروط وطريقة التقديم

وظائف للصيادلة برواتب تصل إلى 30 ألف جنيه.. الشروط وطريقة التقديم

بالصور

رائحة الشعر تتغير سريعًا بعد الغسل .. 6 أسباب تتعلق بفروة الرأس

رائحة شعرك
رائحة شعرك
رائحة شعرك

عندما يتغير الآخرين من غير ما يقولوا حاجة؟.. 5 أسباب نفسية واجتماعية

ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده
ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده
ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده

طريقة عمل خضار سريع ولذيذ لكل الأسرة

خضار سريع
خضار سريع
خضار سريع

طريقة عمل بان كيك بخطوات بسيطة ومثالية

طريقة عمل بان كيك
طريقة عمل بان كيك
طريقة عمل بان كيك

فيديو

بركة هرم السينكي

هرم فرعوني يعالج تأخر المشي والكلام.. أسرار هرم السينكي في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد