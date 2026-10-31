شريف منير يكشف سر حبه للجونة ومواظبته 9 سنوات على حضور المهرجان

أعرب الفنان شريف منير عن سعادته بحضور فعاليات مهرجان الجونة بدورته التاسعة، متحدثًا عن سر حبه للجونة.

قال شريف منير في لقاء ببرنامج سبوت لايت مع الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد: «مهرجان الجونة ناجح باستمرار بدليل أنه وصل للدورة التاسعة وإن شاء الله يوصل للدورة الأربعين».

وتابع: «وسميح ونجيب ساويرس كان لهم فضل كبير بعد ربنا يعملوا مهرجان محترم والجونة مدينة قائمة بذاتها وسكانها اللي بيحافظوا عليها وعلى نضافتها وشكلها».

واستكمل شريف منير: «وبشكر أصحاب المدينة الجميلة أنهم استثمروا نجاح المدينة بجمالها وسحرها ونضافتها بأنهم يقيموا مهرجان عظيم زي ده.. ومن أول افتتاح المهرجان أنا مواظب على الحضور».

وعلق على تكريم منى زكي في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2026، قائلا: «منى زكي لها عندي مكانة خاصة واشتغلنا مع بعض حاجات ناجحة كتير وبداياتها كانت معايا في سهر الليالي وولاد العم ومسرحية كدة أوكيه اشتغلنا مشوار ناجح».