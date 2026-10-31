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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سامح يوسف: مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا متوازنة.. وما يقدمه معتمد جمال إنجاز كبير

معتمد جمال
معتمد جمال
ميرنا محمود

أكد سامح يوسف، لاعب الزمالك السابق، أن فوز الفريق الأبيض على المقاولون العرب في بطولة الدوري جاء في توقيت مهم، مشيرًا إلى أن الزمالك نجح في تحقيق الهدف المطلوب من المباراة بالحصول على الثلاث نقاط.

وقال سامح يوسف، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج «زملكاوي» مع كابتن محمد أبوالعلا، إن الانتصار على المقاولون العرب يمثل دفعة مهمة للفريق خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل ضغط المباريات وتعدد المنافسات التي يخوضها الزمالك.

وأضاف أن محمد حمد موهبة رائعة، ويمتلك إمكانيات مميزة تؤهله ليكون أحد نجوم الكرة المصرية خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أهمية منحه الفرصة لاكتساب المزيد من الخبرات وتطوير مستواه.

وأشار لاعب الزمالك السابق إلى أن بطولة كأس عاصمة مصر تمثل فرصة جيدة للجهاز الفني من أجل تجهيز البدلاء واللاعبين الناشئين، ومنحهم فرصة المشاركة والاحتكاك، بما يساعد على إعداد عناصر قادرة على دعم الفريق الأول.

وأوضح أن مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا متوازنة، وهو ما يمنح الفريق فرصة للمنافسة، بشرط الاستعداد الجيد والتعامل بتركيز مع جميع المواجهات.

وأشاد سامح يوسف بما يقدمه معتمد جمال مع الزمالك، مؤكدًا أن النتائج والعمل الذي يقوم به المدير الفني في ظل الظروف الحالية يمثلان إنجازًا كبيرًا، ويستحقان التقدير في ظل التحديات التي يواجهها الفريق.

سامح يوسف الزمالك المقاولون العرب بطولة الدوري

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