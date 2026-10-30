سيدات الزمالك يهزمن الشمس في مستهل مشواره بدوري الكرة الطائرة

استهل الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بنادي الزمالك مشواره ببطولة الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2026-2027، بالفوز على نظيره الشمس بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على صالة الأخير، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الأول للبطولة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

الشوط الأول: 26-24 لصالح الزمالك.

الشوط الثاني: 25-11 لصالح الزمالك.

الشوط الثالث: 25-11 لصالح الزمالك.

ويتواجد فريق الزمالك في المجموعة الثانية، رفقة أندية وادي دجلة والشمس والصيد.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره وادي دجلة، في الجولة الثانية من الدور ذاته، والمقرر لها في تمام الثامنة مساء الاثنين المقبل، على الصالة المغطاة بالمركز الأوليمبي بالمعادي.