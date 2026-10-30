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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صبا مبارك تعيد مسلسل الجريمة الكاملة لصدارة ترند جوجل بحكاية جريمة في الزمالك

النجمة صبا مبارك
النجمة صبا مبارك
أوركيد سامي

مع انطلاق العرض الأول لحكاية "جريمة في الزمالك" (ثالث حكايات مسلسل "القصة الكاملة" للنجمة صبا مبارك، حتى اشتعلت محركات البحث ونجحت بأدائها في إعادة المسلسل لقائمة الأكثر بحثاً و"ترند جوجل" مرة أخرى.


هذا الصعود الصاروخي يعكس التفاعل الجماهيري الكبير مع الطابع الدرامي المشوق والحبكة المعقدة التي تقدمها صبا في شخصية "نادية"، حيث تفاعل الجمهور بشكل واسع مع صراعاتها المركبة بين الأعباء المعيشية والمأزق النفسي والاجتماعي الذي تجد نفسها محاصرة فيه.

وتدور أحداث حكاية "جريمة في الزمالك"، حول جريمة غامضة تقع في منطقة الزمالك، لتبدأ بعدها رحلة البحث عن حقيقة ما حدث وكشف ملابسات الواقعة، وسط مجموعة من التساؤلات التي تتصاعد مع تطور الأحداث. ومع تقدم التحقيقات، تظهر أسرار جديدة وتتشابك خيوط القضية، بينما يحاول أبطال الحكاية الوصول إلى الدوافع الحقيقية للشخصيات المرتبطة بالجريمة.

حكاية "جريمة في الزمالك"، من بطولة صبا مبارك، وكل من محمد على رزق وأحمد بهاء، ومن تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمد عبدالتواب وإنتاج مجدي الهواري.

صبا مبارك اخبار الفن نجوم الفن

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