فيصل العواضي: الحكومة اليمنية استنفدت فرص السلام.. والتحرك العسكري يستهدف تحرير المحافظات

قال الدكتور فيصل العواضي، مستشار وزير الإعلام اليمني، إن الحكومة اليمنية وضعت استراتيجية لتحرير المحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، بما في ذلك العاصمة صنعاء، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجية أخذت في الاعتبار مختلف المعطيات والتطورات المحتملة على الأرض.

وأضاف في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومة ترى أن التحرك العسكري أصبح ضرورة في ظل استمرار سيطرة الحوثيين، مستشهدًا ببيت الشعر العربي: «إذا لم يكن إلا الأسنة مركبًا فما حيلة المضطر إلا ركوبها»، في إشارة إلى أن الظروف الحالية دفعت الحكومة إلى المضي في المواجهة.

وأوضح العواضي أن إعلان الرئيس اليمني النفير العام يأتي ضمن الاستعدادات لمواجهة التطورات، مشيرًا إلى أن النفير العام يتضمن رفع مستوى الجاهزية والحذر واليقظة لدى المواطنين، تحسبًا لما وصفه بمناورات ميليشيات الحوثي وممارساتها التي تستهدف أبناء الشعب اليمني.

وأكد مستشار وزير الإعلام اليمني أن الحكومة أتاحت، على مدار 12 عامًا، الفرصة لمحاولات احتواء الأزمة سلميًا، كما منحت الجهود الدولية والإقليمية المجال الكافي للعمل من أجل إحلال السلام في اليمن، إلا أن هذه المحاولات لم تحقق النتيجة المرجوة، وفق تعبيره.

وشدد العواضي على أن الحكومة لم تعد ترى إمكانية لتحقيق السلام مع ميليشيات الحوثي، معتبرًا أنها لا تعرف السلام ولا تتعامل إلا بمنطق الحرب، مستشهدًا بالقول: «فاقد الشيء لا يعطي»، ومؤكدًا استمرار الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى تحرير المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة.