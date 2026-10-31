فوز الشرقية إنبي على القناة 3-1 .. وتعادل الاتحاد مع طلائع الجيش بدون أهداف

فاز فريق الشرقية إنبي على مضيفه القناة بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم /الجمعة/، على إستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز لكرة القدم.
سجل ثلاثية الشرقية إنبي، عماد ميهوب من ركلة جزاء في الدقيقة 29، وحسام غانم في الدقيقة 37، ومحمد شريف في الدقيقة 50، ثم قلص القناة الفارق بإحراز هدف في الدقيقة 92 من ضربة جزاء سددها لاعبه محمد حمدي زكي.
الفوز رفع رصيد فريق الشرقية إنبي إلى 7 نقاط في المركز السابع عشر بجدول الدوري، فيما توقف رصيد القناة عند 8 نقاط في المركز الثاني عشر.
وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت والجولة ذاتها، سيطر التعادل السلبي على مباراة الاتحاد السكندري مع صيفه طلائع الجيش على إستاد الإسكندرية.
التعادل منح كل فريق نقطة وحيدة، ليرتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 14 نقطة في المركز الخامس بجدول الدوري، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط.