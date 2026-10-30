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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

استعدادات منتخب مصر لمعسكر نوفمبر.. حسام حسن يراقب لاعبين جدد ويستعيد تريزيجيه لإكمال القوة الضاربة

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

يواصل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، استعداداته للمعسكر المقبل المقرر إقامته خلال شهر نوفمبر وذلك استعدادا لمباراتي مالاوي المقرر لهما يومي 13 و17 نوفمبر في اطار مباراتي الجولة الثالثة و الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، وفي إطار خطة تجهيز الفراعنة للاستحقاقات المقبلة، مع متابعة عدد من اللاعبين المتألقين في الدوري المصري تمهيدًا لمنحهم فرصة الانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني.

ويعمل الجهاز الفني على تقييم مستويات اللاعبين خلال مشاركاتهم مع أنديتهم، لاختيار العناصر الأكثر جاهزية وقدرة على تقديم الإضافة، في ظل رغبة حسام حسن في توسيع قاعدة الاختيارات والاستفادة من تألق الوجوه الجديدة.

موعد المعسكر

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن معسكر المنتخب سينطلق يوم 9 نوفمبر من الشهر المقبل بمركز المنتخبات الوطنية وذلك استعدادا لمباراتي مالاوي المقرر لهما يومي 13 و17 نوفمبر في اطار مباراتي الجولة الثالثة و الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وأضاف إبراهيم حسن أنه سيتم الإعلان عن قائمة الفريق المختارة للمعسكر يوم 8  نوفمبر.

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد مباراتي مصر امام منتخب مالاوي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.

وجاء كالتالي: 
- 13 نوفمبر - مصر و مالاوي باستاد القاهرة الساعه ٩ مساء.

-17نوفمبر : مالاوي و مصر - استاد بينجو الدولي ..الساعه 3 بتوقيت  مالاوي.

 انضمام وجوه جديدة إلى صفوف الفراعنة

كشف محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، آخر تطورات ملف انضمام وجوه جديدة إلى صفوف الفراعنة خلال المعسكر المقبل المقرر إقامته في شهر نوفمبر وذلك استعدادا لمباراتي مالاوي المقرر لهما يومي 13 و17 نوفمبر في اطار مباراتي الجولة الثالثة و الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، في ظل متابعة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن لعدد من اللاعبين المتألقين في الدوري المصري.

وأكد مراد أن هناك مجموعة من اللاعبين تحت أنظار الجهاز الفني، تمهيدًا لدراسة إمكانية ضمهم إلى قائمة المنتخب خلال المعسكر المقبل، مشيرًا إلى أن التألق مع الأندية المحلية يفتح الباب أمام الحصول على فرصة تمثيل الفراعنة.

مودي شلاطة ومحمود ممدوح وعمر جابر ضمن المرشحين

وقال محمد مراد، في تصريحات لموقع «صدى البلد»، إن مودي شلاطة، لاعب القناة، ومحمود ممدوح، لاعب مودرن سبورت، إلى جانب إماكنية عودة عمر جابر، لاعب الزمالك، من بين الأسماء التي يتابعها الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، تمهيدًا لاحتمالية انضمامهم خلال معسكر نوفمبر.

تأتي متابعة هؤلاء اللاعبين في إطار حرص الجهاز الفني على تقييم العناصر المتألقة في الدوري المصري، والبحث عن خيارات جديدة يمكنها تقديم الإضافة للمنتخب خلال الاستحقاقات المقبلة.

تريزيجيه يعود إلى معسكر منتخب مصر

في سياق متصل، أكد مراد عودة محمود حسن تريزيجيه، لاعب الأهلي، إلى حسابات منتخب مصر خلال معسكر نوفمبر المقبل، بعد غيابه عن المعسكر السابق في شهر سبتمبر بسبب الإصابة.

ومن المنتظر أن تمثل عودة تريزيجيه إضافة لصفوف الفراعنة، في ظل الخبرات التي يمتلكها اللاعب وقدرته على المشاركة في أكثر من مركز هجومي.

مراد: باب المنتخب مفتوح أمام الجميع

وشدد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر على أن باب الانضمام إلى صفوف الفراعنة مفتوح أمام جميع اللاعبين في الدوري المصري، مؤكدًا أن الاختيارات تعتمد على مستوى اللاعب وتألقه وجديته خلال المباريات.

وأوضح أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يتابع اللاعبين باستمرار، وأن فرصة الانضمام إلى المنتخب تظل متاحة لكل من يثبت قدرته على تقديم الإضافة داخل الملعب.

تأتي هذه التحركات ضمن استعدادات منتخب مصر لمعسكر نوفمبر، الذي يسعى خلاله الجهاز الفني إلى تجهيز أفضل العناصر المتاحة، والاستفادة من تألق اللاعبين مع أنديتهم قبل حسم القائمة النهائية وذلك استعداد لمباراتي مالاوي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027.

منتخب مصر حسام حسن مالاوي كأس الأمم الأفريقية 2027 كأس الأمم الأفريقية

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