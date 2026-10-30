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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انطلاق معسكر منتخب مصر 9 نوفمبر استعدادا لمباراتي مالاوي

منتخب مصر
منتخب مصر
أ ش أ

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن معسكر المنتخب سينطلق يوم 9 نوفمبر المقبل بمركز المنتخبات الوطنية استعدادا لمباراتي مالاوي المقرر لهما يومي 13 و17 نوفمبر في إطار مباراتي الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027 .

وأضاف إبراهيم حسن أنه سيتم الإعلان عن قائمة الفريق المختارة للمعسكر يوم 8 نوفمبر.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد حدد موعد مباراتي مصر أمام منتخب مالاوي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027، حيث تقام الجولة الثالثة يوم 13 نوفمبر القادم على استاد القاهرة في التاسعة مساءً، بينما تقام الجولة الرابعة في الثالثة عصر يوم 17 نوفمبر على استاد بينجو الدولي.

إبراهيم حسن مدير منتخب مصر مركز المنتخبات الوطنية

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