أخبار التوك شو| مصطفى بكري يوجه رسالة للرئيس السيسي: كمل مسيرتك والقرار للشعب..وهاني الملقي: السردية الإسرائيلية واحدة مهما تغيرت الحكومات

نشر موقع «صدى البلد»، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

مصطفى بكري يوجه رسالة للرئيس السيسي: كمل مسيرتك وإحنا معاك والقرار في النهاية للشعب

أكد الإعلامي مصطفى بكري احترامه لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الالتزام بالمدد الرئاسية المحددة في الدستور، مشددًا على أن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب الحق في تحديد مستقبله السياسي، وفقًا للمادة الرابعة من الدستور.

هاني الملقي: السردية الإسرائيلية واحدة مهما اختلف قادة الحكومات

قال السياسي والدبلوماسي الأردني الدكتور هاني الملقي، رئيس وزراء الأردن سابقًا، إن الاختلاف بين بنيامين نتنياهو وغيره من القادة الإسرائيليين، مثل يائير لابيد، لا يتعلق بجوهر السياسة الإسرائيلية، وإنما بطريقة تطبيق السردية نفسها، موضحًا أن هذه السردية مستمرة بغض النظر عمن يتولى قيادة الحكومة.

لميس الحديدي تحذر من تكرار حوادث الطرق في رأس غارب وتطالب بتدخل النقل

حذرت الإعلامية لميس الحديدي من تكرار الحوادث المرورية على أحد الطرق بمدينة رأس غارب، عقب وقوع حادث تصادم بين أتوبيس يقل عددًا من الأشخاص وسيارة، أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين، مؤكدة أن تكرار الحوادث في الموقع نفسه خلال الأشهر الستة الماضية يمثل جرس إنذار يستدعي تدخل وزارة النقل.

رئيس شعبة الذهب ينصح بتوزيع المدخرات وعدم بيع المعدن الأصفر حاليًا

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التراجعات الحالية في أسعار الذهب لا تعني انتهاء جاذبيته كأداة للادخار والاستثمار، مؤكدًا أهمية التعامل مع المعدن الأصفر باعتباره استثمارًا طويل الأجل وليس وسيلة لتحقيق مكاسب سريعة.

مدير مركز الدراسات الأوروبية: التصعيد الروسي يعكس تناقضات موسكو بين الحديث عن السلام وتكثيف القصف

قال الدكتور ياسين الرواشدة، مدير مركز الدراسات الأوروبية للأمن والسلام والخبير في شؤون شرق أوروبا، إن استمرار التصعيد العسكري الروسي بالتزامن مع الحديث عن الجهود الدبلوماسية يعكس تناقضًا في الموقف الروسي، موضحًا أن موسكو أرادت من خلال ردودها العسكرية إظهار أنها ليست ضعيفة، وأن تقديم تنازل جزئي بشأن وقف إطلاق النار لا يعني عجزها عن مواصلة القتال.

خبير اقتصادي: الأموال الساخنة تعود بصورة محدودة بعد خروج 3.5 مليار دولار خلال أسبوعين

قال الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن عودة المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية لا ترتبط فقط بقرار رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، وإنما تستند بصورة أكبر إلى الثقة في توجهات السياسة النقدية ومرونة سعر الصرف وقدرة البنك المركزي على التعامل مع الصدمات الاقتصادية.

هدى رؤوف: النظام الإيراني يستغل التهديدات الخارجية لصرف الأنظار عن أزماته الداخلية

أكدت الدكتورة هدى رؤوف الباحثة السياسية في الشأن الإيراني، أن النظام الإيراني يوظف التهديدات الخارجية لتعزيز الالتفاف الشعبي حوله وصرف الانتباه عن الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد، مشيرة إلى أن التصريحات الإسرائيلية والأمريكية بشأن إسقاط النظام تمنحه فرصة لترويج رواية استهداف إيران وحضارتها.

وزير الري السابق: تنفيذ 1600 منشأة للحماية من السيول في مختلف المحافظات

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، إن مصر نفذت مشروعات واسعة لحماية الشواطئ ومواجهة أخطار السيول، في إطار استراتيجية استباقية تستهدف التعامل مع تداعيات التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتقليل الخسائر المحتملة على السكان والمنشآت الحيوية.

أسامة كمال يكشف خطة الحكومة لتأمين الوقود والغاز حتى نهاية 2026

كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، عن تحركات استباقية تتبناها الدولة لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة، تشمل إبرام تعاقدات ممتدة، وتنويع مصادر الإمداد، وإعادة ترتيب أولويات تشغيل محطات الكهرباء، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والنووية لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتعزيز أمن الطاقة.