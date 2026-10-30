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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لميس الحديدي تحذر من تكرار حوادث الطرق في رأس غارب وتطالب بتدخل النقل

لميس الحديدي
لميس الحديدي
محمد كمال

حذرت الإعلامية لميس الحديدي من تكرار الحوادث المرورية على أحد الطرق بمدينة رأس غارب، عقب وقوع حادث تصادم بين أتوبيس يقل عددًا من الأشخاص وسيارة، أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين، مؤكدة أن تكرار الحوادث في الموقع نفسه خلال الأشهر الستة الماضية يمثل جرس إنذار يستدعي تدخل وزارة النقل.

لميس الحديدي تطالب بمراجعة طريق رأس غارب

وقالت مقدمة برنامج «الصورة»، عبر قناة «النهار»، إن الطريق شهد خلال الأشهر الستة الماضية حوادث أسفرت عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 78 آخرين، مشيرة إلى أن من بين الضحايا والمصابين سياحًا، كما شهد الحادث الأخير وجود سياح من الجنسية الروسية.

وأكدت الحديدي أن تكرار الحوادث على الطريق نفسه وفي الموقع ذاته، وبظروف متشابهة تقريبًا، يستدعي الانتباه والتحرك للوقوف على أسبابها، مطالبة وزارة النقل بمراجعة هذا الموقع، في ضوء ارتفاع أعداد الوفيات والمصابين جراء الحوادث المتكررة.

وأوضحت أن وقوع عدة حوادث خلال ستة أشهر على الطريق نفسه يُعد معدلًا يستدعي البحث والتدخل، مشيرة إلى أن ذلك يطرح تساؤلات بشأن أسباب استمرار الحوادث، رغم التطور الكبير الذي شهدته الطرق والكباري والطرق السريعة.

وشددت الإعلامية لميس الحديدي على ضرورة تحديد العوامل التي تؤدي إلى وقوع الحوادث في هذا الموقع، والتي تزهق أرواح مواطنين مصريين وسياح، مؤكدة أن استمرار سقوط الضحايا بهذه الصورة أمر لا ينبغي قبوله أو السماح باستمراره.

حوادث الطرق رأس غارب لميس الحديدي

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