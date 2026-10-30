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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هدى رؤوف: النظام الإيراني يستغل التهديدات الخارجية لصرف الأنظار عن أزماته الداخلية

هدى رؤوف الباحثة السياسية في الشأن الإيراني
هدى رؤوف الباحثة السياسية في الشأن الإيراني
إسراء صبري

أكدت الدكتورة هدى رؤوف الباحثة السياسية في الشأن الإيراني، أن النظام الإيراني يوظف التهديدات الخارجية لتعزيز الالتفاف الشعبي حوله وصرف الانتباه عن الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد، مشيرة إلى أن التصريحات الإسرائيلية والأمريكية بشأن إسقاط النظام تمنحه فرصة لترويج رواية استهداف إيران وحضارتها.

وأوضحت هدى رؤوف، خلال حوارها ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن طهران تعتمد استراتيجية «كبش الفداء» لتوجيه أنظار المواطنين نحو المخاطر الخارجية كلما تصاعدت الأزمات الداخلية، لافتة إلى أن تصريحات بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب بشأن إسقاط النظام تعزز هذا الخطاب وتدفع قطاعات من الشعب إلى الالتفاف حول الدولة خلال الأزمات.

وأضافت أن توقف الحرب قد يؤدي إلى عودة الاحتجاجات والمظاهرات داخل إيران، في ظل تصاعد الغضب الشعبي بسبب السياسات الاقتصادية والفساد والعقوبات، مشيرة إلى أن الاحتجاجات السابقة رفعت شعارات ترفض توجيه موارد الدولة إلى الخارج على حساب احتياجات المواطنين، ومنها شعار «لا غزة ولا لبنان ولا سوريا».

وأكدت أن الشعب الإيراني لا يؤيد تفكيك الدولة أو تقسيمها، نظرًا للتنوع العرقي والإثني داخل البلاد، وما قد يترتب على ذلك من فوضى واضطرابات وانقسام إلى كيانات متعددة.

النظام الإيراني طهران نتنياهو ترامب

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