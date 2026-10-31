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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هشام الغزالي: مصر تحظى بدعم دولي بمكافحة السرطان.. ونستعد لإطلاق تعاون بحثي دولي

الدكتور هشام الغزالي
الدكتور هشام الغزالي
أ ش أ

أكد الدكتور هشام الغزالي رئيس الجمعية المصرية لامراض السرطان، رئيس المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، أن مصر تحظى بدعم دولي قوي في مجال مكافحة السرطان، مشيرا إلى أن الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان يضم نحو 170 دولة حول العالم، بما يعكس حجم التعاون الدولي في هذا المجال.

وقال الغزالي، خلال احتفالات الجمعية بأكتوبر الوردي، مساء اليوم، إن هناك دعما كبيرا لمصر من جانب المؤسسات والجمعيات الدولية العاملة في مجال مكافحة السرطان، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات المصرية المختلفة، ومن بينها المعهد القومي للأورام ومؤسسة بهية وغيرها من الجهات المعنية بمكافحة المرض.

وأضاف أن هذا الدعم الدولي لمصر ظهر بصورة واضحة من خلال الاتصالات التي تلقاها من مختلف أنحاء العالم، ومن بينها أيرلندا ونيجيريا ودول في أمريكا اللاتينية.. مؤكدا أن هذه الاتصالات تعكس الاهتمام الدولي بما حققته مصر من تطور في مجال مكافحة السرطان.

وأوضح أن مصر حققت خلال السنوات الخمس الماضية تطورا كبيرا في مجال مكافحة السرطان.. مؤكدا أنه من أهم ما يميز هذا التطور هو العنصر البشري والأجيال الجديدة من الأطباء والباحثين، إلى جانب وجود أساتذة وخبراء كبار أسهموا في بناء قاعدة علمية قوية في هذا المجال.

وكشف عن أن الفترة المقبلة ستشهد خطوة مهمة في مجال التعاون مع مجموعات البحث الدولية، قائلا: "سنبدأ، بإذن الله، خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة أولى خطواتنا في مجال التعاون البحثي الدولي".

ولفت إلى أن هناك عددا من الأنشطة والمبادرات البحثية الأخرى التي يجري الإعداد لها حاليا، ولم يتم الإعلان عنها بعد، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد حراكا ملحوظا في مجال الأنشطة البحثية المرتبطة بمكافحة السرطان.

وأكد الغزالي أن التعاون بين الباحثين المصريين والمجموعات البحثية الدولية يمثل فرصة مهمة لتحقيق نتائج علمية كبيرة، قائلا: "معا يمكننا تحقيق نتائج صعبة ومهمة للغاية"، معربا عن ثقته في قوة الباحثين والأطباء المصريين وقدرات الأجيال الجديدة.

وقال: "أنا على ثقة كاملة بقدرات أولادنا المصريين، وأؤمن بهم وبكل جيل من الأجيال الجديدة"، مشيرا إلى أن مصر تمتلك كوادر علمية على مستوى مرتفع قادرة على المشاركة بفاعلية في الأبحاث الدولية والمنافسة العلمية.

وتوقع الدكتور هشام الغزالي أن تشهد السنوات الخمس أو الست المقبلة زيادة كبيرة في حجم المشاركة المصرية في الأبحاث العلمية الدولية، والوصول إلى مزيد من المنشورات والأبحاث التي تحمل اسم الباحثين والمؤسسات المصرية في مجال مكافحة السرطان.

وشدد على أن الاستثمار في العنصر البشري ودعم الأجيال الجديدة من الباحثين، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي، يمثل أحد أهم المسارات لتطوير البحث العلمي في مجال الأورام وتحسين نتائج علاج مرضى السرطان.

الدكتور هشام الغزالي رئيس الجمعية المصرية امراض السرطان

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