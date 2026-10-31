محمد فراج يكشف أسباب حرصه على حضور مهرجان الجونة رغم الانشغال

تحدث الفنان محمد فراج عن مميزات مهرجان الجونة، وسعادته بالحضور دائمًا رغم انشغاله.

وقال محمد فراج في لقاء ببرنامج سبوت لايت مع الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد: «مهرجان الجونة فيه أفلام حلوة أوي أحب أشوفها».

وتابع: «وبشوف أصحابي وأصدقائي وزملائي اللي ممكن مشوفهمش من فترة طويلة بنتقابل».

واستكمل محمد فراج حديثه عن الأسباب التي تحمسه على حضور مهرجان الجونة السينمائي، قائلا: «ونتفرج على أفلام ونتكلم في السينما، ودي بتكون فترة حلوة».

وعلق على تكريم منى زكي بمهرجان الجونة، قائلًا: «لحظة تكريمها كانت لحظة عزيزة عليّ أوي هي تستحق أكثر بكثير ومن أهم لحظات المهرجان».