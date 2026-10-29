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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

القصة الكاملة لتصريحات أشرف زكي ونجوى إبراهيم بسبب إطلالات النجوم في الجونة

أشرف زكي ونجوى إبراهيم
أشرف زكي ونجوى إبراهيم
تقى الجيزاوي

تصدر اسم الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والإعلامية نجوى إبراهيم، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اعتراضه على تصريحاتها بشأن إطلالات الفنانات في مهرجان الجونة السينمائي، مؤكدًا رفضه للتشبيهات التي استخدمتها، فيما أوضحت نجوى إبراهيم أنها لم تقصد الإساءة إلى أي فنانة.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بيت العز»، أوضح أشرف زكي رفضه لما قالته نجوى إبراهيم، مؤكدًا أن تصريحاتها أثارت استياء عدد من الفنانات بسبب التشبيهات التي استخدمتها في الحديث عن إطلالاتهن.

وبدأت المداخلة عندما قالت نجوى إبراهيم إن أشرف زكي حاول التواصل معها أكثر من مرة، موضحة أنها رحبت بظهوره للرد على تصريحاتها. لكن زكي نفى ذلك، مؤكدًا أنه أرسل لها رسالة صباحية فقط، بعدما حصل على رقم هاتفها، كما تواصل مع رئيسة المحطة.

وانتقل الحديث إلى تصريحات نجوى إبراهيم عن الفنانات، حيث قال أشرف زكي: «اللي حضرتك قولتيه إحنا رافضينه كفنانين ولنا حق الرد»، معترضًا على حديثها عن المايوهات والأزواج، ومطالبًا بتوضيح المقصود بهذه التعبيرات.

وأضاف: «إنتِ واحدة من الأسرة الفنية اللي بتهينيها وتتجاوزي في حقها»، مؤكدًا أن ما قيل تسبب في صدمة له ولعدد من زملائه، رغم تقديره لنجوى إبراهيم ومكانتها لديه على المستوى الإنساني.

وتطرق أشرف زكي إلى حديثها عن الأزواج، متسائلًا عما إذا كانت تقصده شخصيًا، خاصة أنه حضر المهرجان برفقة زوجته. وردت نجوى إبراهيم بأنها لم تقصد أحدًا بالاسم، قائلة: «أنا عمري ما شوفتك غير بالبدلة، ولا أقصد حد بالاسم».

من جانبها، أكدت نجوى إبراهيم أنها لم تقصد إهانة أي فنانة، موضحة أنها تحدثت من وجهة نظرها ولم تذكر أسماء بعينها، وأنها ترى أن من حقها التعبير عن رأيها.

وفي نهاية المداخلة، شددت نجوى إبراهيم على تقديرها لأشرف زكي، مؤكدة أنه من الفنانين الذين تحترمهم، وأنها تتفهم حقه في الرد على ما قالته.

أشرف زكي نجوى إبراهيم مهرجان الجونة السينمائي برنامج «بيت العز»

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