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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

افتتاح معرض "غير المرئي" للفنانة إيمان عزت بجاليري مصر.. الأحد

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

يستعد جاليري مصر بالزمالك لافتتاح معرض التصوير "غير المرئي" للفنانة إيمان عزت ، يوم الأحد 1 نوفمبر 2026 في تمام الساعة السادسة مساءً، بحضور عدد كبير من الفنانين التشكيليين والإعلاميين وبعض من الشخصيات العامة، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم الاربعاء 18 من الشهر نفسه.  

حين تتحول الطبيعة إلى إلهام فني
وقالت الفنانة إيمان عزت إن فكرة المعرض ولدت من تأملها في أحد أنواع النباتات العصارية، وبذورها التي تبدو ككائنات منسوجة من الضوء والحرير، تحملها الرياح إلى مصائر مجهولة.

وأوضحت أنها تأملت هشاشة هذه البذور التي تخفي في أعماقها قوة على العبور، وقدرتها على تشييد عوالم كاملة من ذرات تكاد تفلت من مرأى العين.

وأشارت إلى أن هناك حياة تعمل في الخفاء، وتنسج وجودها في صمت، وتبذر احتمالاتها في أرض لا تدرك أنها تحمل سراً من أسرار التكوين، مؤكدة أن هذا التأمل في الكائنات الهشة وقوة اللامرئي شكل المنطلق الأساسي لفكرة المعرض.

ومن جانبها قالت الدكتورة والفنانة آمنة النصيري، إن معرض غير المرئي للفنانة إيمان عزت يقدم تجربة فنية تتجاوز نقل الواقع أو محاكاته، وتسعى إلى استكشاف ما تخفيه الطبيعة من أسرار ومعانٍ تتجاوز حدود الرؤية المباشرة.

وأوضحت أن المعرض لا يقدم إجابات جاهزة عن أسرار الطبيعة، وإنما يبني تجربة حسية تجعل الغائب حاضراً، وتتيح للمتلقي استشعار ما لا يظهر للعين، مع الحفاظ على غموضه وثرائه التأويلي.

وأشارت إلى أن التجربة الفنية تفتح آفاقاً جديدة للإدراك، وتعيد طرح أسئلة جوهرية حول معنى الرؤية وقدرة العمل التشكيلي على التعبير عن الوجود، مؤكدة أن اللوحات تدعو المتلقي إلى تجاوز موقع المشاهد الخارجي والمشاركة في اكتشاف أسرار الطبيعة، حيث تتحول التفاصيل اللونية والنقاط الضوئية إلى إشارات تكشف عن حيوية العالم وما يختزنه من أسرار لم تُكتشف بعد.

إيمان عزت.. مسيرة فنية بين الجرافيك والتصوير
تُعد الفنانة إيمان عزت من مواليد كفر الشيخ عام 1972، وحصلت على درجة الدكتوراه في فلسفة التربية الفنية عام 2012. وشاركت في الحركة الفنية المصرية منذ عام 1995، وقدمت أعمالها في معارض محلية ودولية.

وأقامت 17 معرضاً فردياً في مجالات الجرافيك والتصوير والرسم، كما شاركت في معارض دولية بعدد من الدول، من بينها بولندا ومقدونيا وبلغاريا وتايوان وسلوفينيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين وإيطاليا وإسبانيا.

وتولت منصب القوميسير العام لملتقى البرلس الدولي للرسم على الحوائط والمراكب عبر دوراته المختلفة، كما اختارتها منظمة كراكوف الدولية لفن الحفر ممثلةً عن القارة الأفريقية في معرض الجرافيك الذي استضافه المركز الدولي لفنون الجرافيك ببولندا عام 2013.

وحصدت عزت عدداً من الجوائز الفنية، من أبرزها جائزة ترينالي مصر الدولي لفن الجرافيك عام 2006، إلى جانب جوائز متعددة في صالون الشباب، وتقتني متاحف الفن الحديث في مصر ومؤسسات فنية عالمية في بولندا وتايوان أعمالاً لها.

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