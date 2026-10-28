أرصاد السعودية: تسجيل 66.8 ملم من الأمطار في تبوك خلال 24 ساعة

شهدت عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية، هطول أمطار متنوعة على مدار 24 ساعة، حيث سجلت منطقة تبوك أعلى معدل لهطول الأمطار، بواقع 66.8 ملم في "جبل اللوز"، وفقاً لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد.

وأظهر تقرير المركز - الذي يغطي الفترة من الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء 27 أكتوبر، وحتى الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء 28 أكتوبر- أن مطار طريف في منطقة الحدود الشمالية جاء في المرتبة الثانية من حيث كمية الأمطار المسجلة في محطات الرصد، بواقع 30 ملم.

وفي منطقة تبوك، سجلت أملج 10.6 ملم، تلتها حقل بـ 6.4 ملم، ثم محطة "الجهني" في تبوك بـ 5.6 ملم، ومطار البحر الأحمر بـ 3.6 ملم.

وفي منطقة الحدود الشمالية، سُجِّلت 4.4 ملم في منطقة "الخالدية" بطريف، تلتها 4.2 ملم في "حزم الجلاميد" بعرعر، و2.8 ملم في مطار عرعر.

أما في منطقة الجوف، فقد سجلت القريات أعلى كمية أمطار بـ 5.6 ملم، تلتها "أبو عجرم" في دومة الجندل بـ 4 ملم، ثم مطار الجوف بـ 2 ملم، و"ضوا" في سكاكا بـ 1.6 ملم.

وفي مواقع أخرى، سجلت منطقة "العصيفرين" في المدينة المنورة 1 ملم من الأمطار، بينما سجلت منطقة "الشعف" في أبها بمنطقة عسير 0.4 ملم.