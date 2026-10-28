رئيس جامعة بني سويف يشكر مستشفى بني سويف التخصصي وهيئة الإسعاف على رعاية المصابين



وجّه الدكتور طارق علي القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف الشكر لإدارة مستشفى بني سويف التخصصي والأطقم الطبية والتمريضية، وهيئة الاسعاف ببنى سويف تقديرًا لجهودهم في التعامل مع الطلاب المصابين في حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل، وسرعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، مؤكدًا استمرار متابعة الجامعة للحالات المصابة وتوفير أوجه الدعم الطبي والإنساني للطلاب.

يرافقه رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتور هانى حامد عميد كلية الطب والأستاذ محمد سليم أمين عام جامعة بنى سويف، والدكتور عماد البنا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، في حضور الأستاذ كامل على غطاس السكرتير العام للمحافظة، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، والدكتور على طبل مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي. والدكتور هانى همام مدير فرع هيئة الاسعاف ببنى سويف

وقرر رئيس الجامعة نقل الطلاب المصابين إلى المستشفى الجامعي، لإجراء العمليات الجراحية اللازمة في عدد من التخصصات الطبية، وفقًا للتقييم الطبي لكل حالة، وبما يضمن حصولهم على الرعاية المتخصصة واستكمال العلاج في ضوء احتياجاتهم الصحية.

وأكد رئيس جامعة بني سويف أن الجامعة تتابع عن كثب تطورات الحالة الصحية للطلاب المصابين، بالتنسيق مع الفرق الطبية المعنية، مشددًا على أن سلامة الطلاب والحفاظ على صحتهم يمثلان أولوية قصوى، وأن إدارة الجامعة تعمل على تسخير الإمكانات المتاحة لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لكل حالة.

وقال رئيس الجامعة نتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة وإدارة مستشفى بني سويف التخصصي وجميع الأطقم الطبية والتمريضية على جهودهم المخلصة في التعامل مع الطلاب المصابين، وما بذلوه من جهد في تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم منذ وصولهم إلى المستشفى.

وأضاف الدكتور طارق علي نحرص على متابعة الحالة الصحية لأبنائنا الطلاب بصورة مستمرة، ولن ندخر جهدًا في توفير كل ما يلزم لاستكمال علاجهم، وقد وجهنا بنقل عدد من الحالات إلى المستشفى الجامعي لإجراء العمليات الجراحية المطلوبة في التخصصات الطبية المناسبة، وفقًا لتوصيات الفرق الطبية وتقييم حالة كل مصاب.

وتابع الدكتور طارق علي أن الجامعة تقف إلى جانب أبنائها الطلاب في هذا الظرف، ونعمل على التنسيق الكامل مع الجهات الطبية المعنية لضمان حصولهم على الرعاية اللازمة، مع استمرار متابعة تطورات حالتهم الصحية حتى استكمال العلاج والتماثل للشفاء.

وأجرى رئيس جامعة بني سويف زيارة للطلاب المصابين بمستشفى بني سويف التخصصي، للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة الرعاية الطبية المقدمة لهم، والوقوف على احتياجاتهم العلاجية في أعقاب الحادث.