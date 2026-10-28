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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتمويل ألماني .. شراكات جديدة لتطوير التعليم الفني وربطه بالصناعة في بني سويف .. صور

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شارك السيد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، في مراسم توقيع عدد من الشراكات والبروتوكولات ضمن مشروع الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل (FCTI)، الذي يستهدف تطوير مراكز الكفاءة والتميز وتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص وشركاء التنمية، بتمويل من الحكومة الألمانية عبر بنك التعمير الألماني (KfW)، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئة العامة للأبنية التعليمية في مصر، وذلك خلال الفعالية التي أُقيمت مساء اليوم بفندق هلنان بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون التعليم الفني، والدكتور جان هنري، رئيس الجامعة التكنولوجية ببني سويف، والنائب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمهندس طارق أبو بكر، رئيس شركة فريال ورئيس لجنة النباتات الطبية والعطرية بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والدكتور علاء سعيد، مدير الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة، إلى جانب ممثلي الجهات التعليمية والتنفيذية والقطاع الخاص وشركاء المبادرة وممثلي المحافظات المشاركة.

وأكد نائب المحافظ أن مراسم التوقيع تأتي في إطار جهود تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب التطبيقي، من خلال إقامة شراكات فاعلة بين الجهات المعنية بالتعليم ومؤسسات الأعمال، بما يسهم في مواءمة البرامج التعليمية والتدريبية مع متطلبات الصناعة، وتزويد الشباب بالمهارات العملية اللازمة للالتحاق بسوق العمل، فضلًا عن دعم التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الموارد البشرية.

وأشار نائب المحافظ إلى ما تمتلكه بني سويف من مقومات اقتصادية واعدة في مجال الحاصلات الزراعية والنباتات الطبية والعطرية، بما يعزز أهمية التوسع في التعليم الفني المتخصص المرتبط بهذه المجالات، وتأهيل الشباب للعمل في الأنشطة المرتبطة بتجهيز المحاصيل وتصنيعها وتعبئتها وتسويقها، بما يدعم زيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية ويعزز فرص الاستثمار والتصدير.

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة بني سويف تعمل على إنشاء مركز تعليمي متخصص في مجال الحاصلات الزراعية والنباتات الطبية والعطرية، حيث سبق تخصيص مساحة قدرها 10 آلاف متر مربع لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإقامة المركز، الذي يستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة في التخصصات المرتبطة بهذا القطاع، وفقًا لاحتياجات سوق العمل والمقومات الإنتاجية التي تتمتع بها المحافظة.

ومن المستهدف أن تمتد الدراسة بالمركز لمدة 3 سنوات، يعقبها استكمال المسار التعليمي لمدة عامين بالجامعة التكنولوجية ببني سويف، بما يتيح مسارًا تعليميًا متدرجًا يجمع بين التأهيل الفني والتطبيق التكنولوجي، ويسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات اللازمة للعمل في مجالات الحاصلات الزراعية والصناعات المرتبطة بها، وذلك وفقًا للترتيبات الأكاديمية المنظمة لهذا المسار.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية في ضوء تعدد مراحل سلسلة القيمة للنباتات الطبية والعطرية، التي تشمل الإنتاج الزراعي والتجفيف والفرز والتعبئة واستخلاص الزيوت والتصنيع والتصدير، وهي أنشطة تتطلب عمالة مدربة ومهارات فنية متخصصة، بما يجعل تطوير التعليم الفني المرتبط بها أحد المسارات الداعمة لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وخلق فرص عمل جديدة.

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