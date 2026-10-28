مجلس جامعة بورسعيد في اجتماعه الدوري: تطوير شامل للبنية الجامعية والتحول الرقمي والبحث العلمي.. صور

عقد مجلس جامعة بورسعيد جلسته الدورية رقم 227، برئاسة الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس الجامعة، وبحضور أعضاء المجلس، وذلك بمقر مجلس الجامعة.



رئيس جامعة بورسعيد يوجه بتعزيز الشراكات التطبيقية وربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل

استهل الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح الاجتماع بتوجيه التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة نجاح فعاليات منتدى مصر 2026، مشيدًا بما شهده المنتدى من مناقشات حول القضايا الوطنية وأولويات المرحلة المقبلة، وما أتاحه من مساحة للحوار وتبادل الرؤى بشأن ملفات التنمية البشرية والاقتصاد والأمن، وغيرها من القضايا المرتبطة بمستقبل الدولة المصرية.



وفي سياق متابعة مشروعات التطوير بالجامعة، وجّه رئيس الجامعة الشكر والتقدير إلى الفريق المعماري بالجامعة، تقديرًا لجهوده في إعداد التصميمات والتصورات المعمارية للمنشآت الجديدة، بما يعكس توجه الجامعة نحو تطوير بيئة تعليمية عصرية تواكب المعايير والتوجهات العالمية في تصميم الحرم الجامعي.



و أشاد بالتصور المقترح لحرم كليتي التجارة والهندسة، والذي يتضمن توظيف عناصر معمارية ذات دلالات وطنية تجسد بطولات شهدائنا الأبرار، بما يعزز الهوية الوطنية ويمنح المنشآت الجامعية طابعًا حضاريًا مميزًا.



وأشاد الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح بجهود فريق التحول الرقمي بالجامعة، وما أنجزه من أعمال لتطوير الخدمات الرقمية وتعزيز الحضور الإلكتروني المؤسسي، معلنًا قرب إطلاق الموقع الرسمي لجامعة بورسعيد في ثوبه الدولي الجديد خلال الأسبوع المقبل، بما يدعم التواصل مع المجتمع الأكاديمي محليًا ودوليًا، ويعكس التطور الذي تشهده الجامعة في مختلف قطاعاتها.



وفي هذا الإطار، أكد رئيس الجامعة العمل على إنشاء إدارة موحدة لتكنولوجيا المعلومات، تتولى تقديم الدعم الفني لكليات الجامعة، وتنسيق الجهود التكنولوجية، وتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول نحو جامعة ذكية تعتمد على التكامل بين الأنظمة والخدمات.



وثمّن رئيس الجامعة جهود فرق التصنيف الدولي وفرق التصنيف بكليات الجامعة، مشيدًا بما تحقق من نتائج ومؤشرات تعكس تطور أداء جامعة بورسعيد في التصنيفات المحلية والإفريقية والعربية والدولية.



وأكد أهمية مواصلة العمل وفق خطط واضحة تستهدف تحسين مؤشرات الأداء الأكاديمي والبحثي، وتعزيز النشر العلمي والتعاون الدولي، والارتقاء بسمعة الجامعة ومكانتها التنافسية، بما يدعم حضورها في التصنيفات العالمية ويواكب طموحاتها المستقبلية.



و أشاد رئيس الجامعة بالجهود المبذولة في تطوير البرامج الدراسية المتميزة بمختلف الكليات، وما شهدته من زيادة في الإقبال على الالتحاق بها، في ضوء تميزها الأكاديمي وارتباطها باحتياجات سوق العمل.



وأكد ضرورة مواصلة تحديث البرامج التعليمية وتطوير مخرجاتها، بما يضمن إعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات المطلوبة، ويواكبون التطورات المتسارعة في مجالات التخصص، مع تعزيز التكامل بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي.

وتناول رئيس الجامعة عددًا من القواعد التنظيمية المتعلقة بسفر أعضاء هيئة التدريس وممارسة الأعمال الخاصة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة، بما يحقق الانضباط المؤسسي ويحافظ على انتظام العمل الجامعي وأداء المسؤوليات الأكاديمية والإدارية.

وفي إطار الاهتمام بتطوير منظومة البحث العلمي

وجّه رئيس الجامعة نحو إنشاء إدارة مركزية لمتابعة المجلات العلمية بالجامعة وحوكمتها، بما يضمن متابعة ضوابط النشر العلمي، والتأكد من الالتزام بالمعايير المنظمة، والعمل على الارتقاء بجودة المجلات وتعزيز مكانتها الأكاديمية.

كما تناول أهمية تشكيل مجلس أعلى للمجلات العلمية، بما يدعم التنسيق بين المجلات الصادرة عن كليات الجامعة، ويوحد جهود التطوير، ويسهم في تعزيز جودة النشر العلمي والالتزام بالمعايير الأكاديمية المعتمدة.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة عقد اجتماعات دورية للجان القطاعات الجامعية الثلاثة، بهدف إعداد وتطوير الخطط البحثية لكل قطاع، وتحديد الأولويات البحثية التي تتوافق مع احتياجات المجتمع وقضاياه الفعلية.

وأكد أهمية الانتقال بالبحث العلمي من الإطار النظري إلى التطبيق العملي، من خلال إعداد مجموعة من المشروعات البحثية التطبيقية التي تستهدف التعامل مع المشكلات المجتمعية، وتقديم حلول علمية قابلة للتنفيذ، بما يعزز دور الجامعة في خدمة المجتمع ودعم جهود التنمية.



وفي سياق تعزيز الجانب التطبيقي للعملية التعليمية، وجّه رئيس الجامعة بضرورة تفعيل وتكثيف الزيارات الميدانية لطلاب الجامعة إلى كبرى المستشفيات والمصانع والشركات والمؤسسات الإنتاجية والخدمية، بما يتيح للطلاب التعرف عن قرب على بيئات العمل الفعلية، واكتساب الخبرات العملية، وربط المعارف الأكاديمية بالتطبيقات المهنية، فضلًا عن تعزيز التواصل بين الجامعة ومؤسسات المجتمع وسوق العمل.

وفي ختام مناقشة الموضوعات الأكاديمية، وافق مجلس جامعة بورسعيد على منح درجة الماجستير لعدد (34) باحثًا، ودرجة الدكتوراه لعدد (10) باحثين، في إطار دعم مسيرة الدراسات العليا والبحث العلمي، وتشجيع الباحثين على مواصلة التميز العلمي والأكاديمي.

وعقب ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات، بما يدعم مسيرة التطوير المؤسسي بجامعة بورسعيد، ويعزز دورها التعليمي والبحثي والمجتمعي.