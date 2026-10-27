محافظ بورسعيد يتابع اللمسات النهائية لإنشاء «مجمع العبور الحضاري النموذجي» ببورفؤاد

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، الموقف التنفيذي واللمسات النهائية بمشروع إنشاء مجمع العبور الحضاري النموذجي خلف المحكمة الجديدة بمدينة بورفؤاد، وذلك خلال جولته الميدانية لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمدينة، رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و المهندسة سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندسة زينب الجباس، مدير إدارة المشروعات، وعدد من الجهات المختصة

واطّلع المحافظ على مستجدات الأعمال ومعدلات التنفيذ بالمجمع، حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 95% من الأعمال الإنشائية، كما تم الانتهاء من المباني الخارجية وشبكة الصرف المغذية وأعمال الأعمدة والأثاثات، بالتوازي مع استكمال أعمال التشطيبات والتجهيزات النهائية، تمهيدًا لدخول المجمع الخدمة.

إنجاز أكثر من 95% من الأعمال الإنشائية بمجمع العبور الحضاري النموذجي

وأكد محافظ بورسعيد ضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من جميع الأعمال المتبقية، مع استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق بين الجهات المعنية، والالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، بما يضمن سرعة افتتاح السوق والاستفادة منه في تنظيم الأنشطة التجارية وتوفير بيئة حضارية ملائمة للتجار والمواطنين.

وتراعي أعمال التشطيبات بالمجمع الهوية المعمارية والتاريخية المميزة لمدينة بورفؤاد، حيث جرى إكساء الواجهات بالحجر الطبيعي المتوافق مع الطابع المعماري للفلل التاريخية بالمدينة، إلى جانب تكسية الأسقف بأرمية من الحجر الطبيعي، بما يحقق التجانس البصري ويحافظ على الطابع الحضاري والتراثي لبورفؤاد.

وأشار المحافظ إلى أن مشروع مجمع العبور الحضاري النموذجي يمثل إضافة جديدة للمنظومة الخدمية والتجارية بمدينة بورفؤاد، ويأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير الأسواق وتنظيم الأنشطة التجارية، والحد من المظاهر العشوائية، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للتجار والمترددين، بما يسهم في الارتقاء بالمظهر العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين