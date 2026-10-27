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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورسعيد.. ضبط 293 قطعة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل منشأة غذائية

حملة مشتركة بين هيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك..
حملة مشتركة بين هيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك..
محمد الغزاوى

نفذ فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة بورسعيد، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، حملة رقابية على عدد من المنشآت الغذائية بنطاق حي الشرق، للوقوف على مدى الالتزام بالضوابط والمعايير الصحية المعتمدة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء  إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، والسيد العقيد حسن الخولي، رئيس قطاع شرق الدلتا بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، تواصل الجهات الرقابية حملاتها المشتركة على المنشآت الغذائية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وضمان تداول أغذية آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي.

حملة مشتركة بين هيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك.. 

وأسفرت أعمال المرور عن ضبط 293 قطعة من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل إحدى المنشآت الغذائية، حيث تم التحفظ على الكمية المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار الحملات الرقابية الدورية والمكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع التنبيه على أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير المعتمدة، والتصدي لأي مخالفات قد تمس صحة وسلامة المواطنين.

وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمستهلكين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.

بورسعيد سلامة الغذاء حماية المستهلك محافظة بورسعيد

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