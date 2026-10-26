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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورسعيد.. ندوات توعوية لحماية البيانات وحقوق مستخدمي خدمات الاتصالات

ندوات توعوية بديوان عام المحافظة والجامعات ومراكز الشباب والأندية والمدارس للتعريف بخدمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
ندوات توعوية بديوان عام المحافظة والجامعات ومراكز الشباب والأندية والمدارس للتعريف بخدمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
محمد الغزاوى

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وذلك في إطار التعاون والتنسيق لتنفيذ سلسلة من الندوات التوعوية بمحافظة بورسعيد، بهدف نشر الوعي بخدمات الاتصالات الآمنة وتعريف المواطنين بحقوقهم وسبل حمايتها.

وتتناول الندوات عدد من الموضوعات المهمة في مقدمتها تأمين البيانات الشخصية، وحماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، والتعريف بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات واختصاصاته والخدمات التي يقدمها للمواطنين، إلى جانب التعريف بخدمة «أطمن» للرقابة الأبوية، ودورها في تعزيز حماية الأطفال خلال استخدام الإنترنت والتطبيقات الرقمية.

ندوات توعوية بديوان عام المحافظة والجامعات ومراكز الشباب والأندية والمدارس للتعريف بخدمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

ومن المقرر أن تشمل الأنشطة التوعوية عدد من الجهات والمؤسسات بالمحافظة، من بينها ديوان عام المحافظة، والجامعات، ومراكز الشباب، والأندية الرياضية، والمدارس، بما يتيح الوصول إلى مختلف الفئات العمرية والمجتمعية، وتعزيز الثقافة الرقمية والاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا.

وتأتي هذه الجهود في إطار أهمية رفع الوعي بالتعامل مع خدمات الاتصالات والتطبيقات الرقمية، والتعريف بآليات حماية البيانات الشخصية والحفاظ على حقوق المستخدمين، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا بالتحديات الرقمية وسبل التعامل معها.

وأكدت محافظة بورسعيد حرصها على تعزيز التعاون مع الجهات المعنية لنشر الوعي بين المواطنين ودعم المبادرات التوعوية التي تسهم في حماية المستخدمين، خاصة النشء والشباب، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد تنظيم الاتصالات

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