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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم بورسعيد تشدد على تطبيق لائحة الانضباط المدرسي على الطلاب المخالفين

بدوي: مسئولية خطة التطوير تطال جميع المعنيين فى بورسعيد وعليهم العمل بروح الفريق
بدوي: مسئولية خطة التطوير تطال جميع المعنيين فى بورسعيد وعليهم العمل بروح الفريق
محمد الغزاوى

عقد محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، اجتماعا موسعا بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية، لتوزيع اختصاصات خطة تطوير عمل إدارات المتابعة والتعليم الخاص والمراحل التعليمية والأزمات والكوارث والحد من المخاطر وتوجيه التربية الاجتماعية.
 
 

بدوي: مسئولية خطة التطوير تطال جميع المعنيين فى بورسعيد وعليهم العمل بروح الفريق 

وأكد "بدوي" أنه شدد خلال الاجتماع على توجيه عام التربية الاجتماعية بتفعيل لائحة الانضباط المدرسي بجدية وتطبيقها بصرامة على الطلاب المخالفين طبقا للقرارات واللوائح المنظمة، لافتا إلى أن تعليم بورسعيد يسعى للحد من العنف المدرسي والسلوكيات السلبية، ومعالجة الانحراف السلوكي للطالب معالجة تربوية تتناسب مع كل مرحلة عمرية.
 
ووجه مدير المديرية بتدريب مسئولي الأزمات والكوارث بالمدارس على الإسعافات الأولية والحماية المدنية والاطفاء والاخلاء، وفقا لبرنامج تدريبي يعمم على جميع المدارس والمؤسسات التعليمية بالتعاون مع الجهات والأجهزة المعنية، لرفع كفاءتهم وتدريبهم على سرعة التعامل مع الأزمات والطوارئ حال حدوثها.
 
ووزع اختصاصات خطة التطوير المرجوة بتكليف أعضاء الإدارات المستهدفة بمراجعة سجلات مديري المدارس والمعلمين وتوزيع الاحتياطي والعجز والزيادة، ومتابعة أعمال التقييمات ورصد نسبة حضور الطلاب الفعلية بالفصول، ومتابعة توزيع الاشراف المدرسي والنظافة ورصد نسبة الرواكد وجاهزية الأمن المدرسي، وكذلك متابعة مجموعات التقوية المدرسية ومعامل الحاسب الآلي والتطوير التكنولوجي والعلوم.
 
وأشار مدير تعليم بورسعيد إلى أن مسئولية خطة التطوير تطال الجميع وعلى المستهدفين العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق نواتجها والأهداف المرجوة، واتمام الأعمال الموكلة إليهم بمهنية اخلاص وتجرد وتغليب الصالح العام، والحرص على إيجاد حلول فورية لأي سلبيات أو خلل حال رصده للارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة، متمنيا للجميع السداد التوفيق.
 
 

جاء الاجتماع بحضور الأستاذ الحسيني راغب مدير عام التعليم العام والأستاذ إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية، واستهدف مديري إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة والتعليم الخاص والمراحل التعليمية  التعليم الابتدائي – التعليم الاعدادي – التعليم الثانوي – المدارس الرسمية والمتميزة لغات  وأعضائها وتوجيه عام التربية الاجتماعية.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد التربية والتعليم

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