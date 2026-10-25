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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال جولته الميدانية بحي المناخ.. محافظ بورسعيد يشدد على سرعة إزالة إشغال كبير يعيق الحركة المرورية

محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف حملات إزالة الإشغالات ومنع التعدي على حرم الطريق
محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف حملات إزالة الإشغالات ومنع التعدي على حرم الطريق
محمد الغزاوى

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية اليوم بحي المناخ، على سرعة إزالة أحد الإشغالات الكبيرة الموجودة بمنتصف شارع النصر، لما تسببه من إعاقة لحركة السيارات والتأثير سلبًا على السيولة المرورية بالشارع

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس وليد الدعدع رئيس حي المناخ

محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف حملات إزالة الإشغالات ومنع التعدي على حرم الطريق

ووجه محافظ بورسعيد الأجهزة التنفيذية المختصة بسرعة التعامل مع الإشغال وإزالته، مع تكثيف الحملات الميدانية للتصدي لكافة أشكال الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، بما يضمن تحقيق الانضباط بالشوارع وتيسير حركة المواطنين والسيارات، والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بمحافظة بورسعيد

وأكد المحافظ أهمية استمرار المتابعة الميدانية وعدم السماح بوجود أي معوقات تؤثر على الحركة المرورية أو تعوق استخدام الطريق، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات، وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على حق المواطنين في استخدام الطرق والأرصفة دون تعديات

بورسعيد محافظ بورسعيد شارع النصر محافظة بورسعيد

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