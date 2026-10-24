محافظ بورسعيد: منتدى مصر 2026 منصة للحوار الوطني وتبادل الرؤى حول مستقبل الدولة

شارك اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، في فعاليات الحفل الختامي لأعمال منتدى مصر 2026 بحضور و تشريف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وأشاد اللواء إبراهيم أبو ليمون، بمخرجات الحفل الختامي لمنتدى مصر 2026، الذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدًا أهمية ما تضمنه المنتدى من حوارات ومناقشات حول مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية، واستعراض ما تحقق من مشروعات وإنجازات في مختلف القطاعات، إلى جانب طرح الرؤى والمقترحات التي تسهم في دعم مسارات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة.

وأكد محافظ بورسعيد أن تأكيد الرئيس على أهمية تحويل التوصيات والمقترحات الجادة إلى سياسات وبرامج تنفيذية يعكس الحرص على تعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين، والاستفادة من مختلف الآراء والأفكار في تطوير الأداء الحكومي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، بما يحقق الصالح العام ويلبي احتياجات المواطنين.

وأشار إلى أن قرار الرئيس باعتبار منتدى مصر 2026 المنتدى الأول، على أن يُعقد بشكل دوري كل عام، مع تخصيص نقاشات شهرية لتسليط الضوء على القطاعات المختلفة ومتابعة ما تحقق من مستهدفات، يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة الحوار المجتمعي وربط المناقشات بنتائج عملية قابلة للمتابعة والتقييم.

وأضاف محافظ بورسعيد أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة التنسيق والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، والعمل وفق رؤية واضحة تستهدف استكمال جهود التنمية، وتعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة، مع إعطاء الأولوية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحسين جودة الخدمات، مؤكدًا استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد في تنفيذ خطط التنمية المحلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة