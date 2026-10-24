عقد محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، اجتماعا موسعا لاستعراض ومناقشة خطة تطوير عمل إدارات المتابعة والتعليم الخاص والمراحل التعليمية والأزمات والكوارث والحد من المخاطر وتوجيه التربية الاجتماعية.



تعليم بورسعيد يستعرض خطة تطوير عمل المتابعة والتعليم الخاص والمراحل التعليمية والأزمات والكوارث

واستهل وكيل تعليم بورسعيد الاجتماع الذي حضره الأستاذ الحسيني راغب مدير عام التعليم العام والأستاذ إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون الاجتماعية، بالترحيب بالحضور، موجها إدارة المتابعة وتقويم الأداء بالتنبيه على أعضائها بديوان المديرية والإدارات التعليمية بحسن معاملة المعلمين بجميع المدارس واتمام الأعمال الموكلة إليهم بمهنية وتغليب الصالح العام.



واستعرض مدير المديرية خطة تطوير متابعات التعليم الخاص والمراحل التعليمية بالمدارس بتكليف عناصرها الواعية بمراجعة سجلات مديري المدارس والمعلمين وتوزيع الاحتياطي والعجز والزيادة، ومتابعة أعمال التقييمات ورصد نسبة حضور الطلاب الفعلية بالفصول، ومتابعة توزيع الاشراف المدرسي والنظافة ورصد نسبة الرواكد وجاهزية الأمن المدرسي، وكذلك متابعة مجموعات التقوية المدرسية ومعامل الحاسب الآلي والتطوير التكنولوجي والعلوم.



ووجه "بدوي" إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بتدريب مسئولي الأزمات والكوارث بالمدارس على الإسعافات الأولية والحماية المدنية والاطفاء والاخلاء، وفقا لبرنامج تدريبي يعمم على جميع المدارس والمؤسسات التعليمية بالتعاون مع الجهات والأجهزة المعنية، لرفع كفاءتهم وتدريبهم على سرعة التعامل مع الأزمات والحد من المخاطر.





وشدد وكيل تعليم بورسعيد على توجيه عام التربية الاجتماعية بتفعيل لائحة الانضباط المدرسي بجدية بجميع المدارس وتطبيقها بصرامة على الطلاب المتجاوزين طبقا للقرارات واللوائح المنظمة، بهدف توفير بيئة مدرسية آمنة وخالية من العنف والحد من السلوكيات السلبية، ومعالجة الانحراف السلوكي للطالب معالجة تربوية تتناسب مع كل مرحلة عمرية، وتعريف أولياء الأمور بالحقوق والواجبات داخل المجتمع المدرسي.