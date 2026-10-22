تعليم بورسعيد تشارك في ختام مبادرة «قرآن يُسمع بالقلب» لدعم تعليم القرآن الكريم للصم وضعاف السمع

أناب محمود بدوي مدير مديرية التريية والتعليم، بمحافظة بورسعيد إيهاب عبد المقصود، مدير عام الشؤون التنفيذية، لحضور الحفل الختامي لمبادرة «قرآن يُسمع بالقلب»، والذي أُقيم بقاعة المؤتمرات بمركز إبداع مصر الرقمية «كرياتيفا» بكلية الهندسة جامعة بورسعيد، بهدف دعم تعليم القرآن الكريم للطلاب الصم وضعاف السمع باستخدام لغة الإشارة.

جاء ذلك بالتعاون مع محمد عبد العزيز المحضر، مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، وبحضور الأستاذة الدكتورة أمل أحمد خليل، نائب رئيس جامعة بورسعيد لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور محمد البشلاوي، المشرف العام على قطاع الفنون والعلوم الإنسانية بالجامعة، والأستاذة الدكتورة نجلاء حواس، وكيل كلية التربية لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذة الدكتورة جيهان البسيوني، وكيل كلية التربية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة دينا خفاجي، الأستاذ المساعد بالجامعة ورئيس قسم التربية الخاصة بكلية التربية، والشيخ حامد سلامة، الواعظ الأول بمنطقة وعظ بورسعيد، وعبير حسني، مدير إدارة التربية الخاصة بتعليم بورسعيد، ورنا شومان، نائب مسؤول القيادات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة ومؤسس المبادرة، وأحمد الخضري، وكيل مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.

تعليم بورسعيد يشارك في ختام مبادرة «قرآن يُسمع بالقلب»

وأكد محمود بدوي، أن مبادرة «قرآن يُسمع بالقلب» تعكس أهمية إتاحة الفرص التعليمية والدينية للطلاب الصم وضعاف السمع، من خلال توظيف لغة الإشارة في تعليم كتاب الله الكريم، بما يعزز قيم الدمج والمشاركة المجتمعية، ويراعي احتياجات الطلاب وقدراتهم.

وأشار «بدوي» إلى أن مشاركة تعليم بورسعيد، ممثلة في إدارة التربية الخاصة، تأتي انطلاقًا من الحرص على دعم المبادرات التي تسهم في تنمية قدرات طلاب التربية الخاصة، وتوسيع نطاق مشاركتهم في الأنشطة التعليمية والثقافية والدينية، مؤكدًا على أهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية والجامعية والدينية والشبابية لتحقيق أهداف المبادرة.

وأضاف وكيل تعليم بورسعيد أن الشراكة بين جامعة بورسعيد ومنطقة الوعظ ومديريات الأوقاف والشباب والرياضة والتربية والتعليم تمثل نموذجًا للتكامل المؤسسي في خدمة الطلاب، وتقديم مبادرات نوعية تراعي احتياجاتهم، وتسهم في ترسيخ قيم الرحمة والتكافل والمساواة، وتعزيز حق الجميع في التعلم والاستفادة من الأنشطة المجتمعية.