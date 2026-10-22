تنفيذا لتوجيهات محافظ بورسعيد.. إزالة حالتي بناء مخالفتين على مصرف بحر البقر

تواصل الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب فى محافظة بورسعيد جهودها المكثفة للتصدي لمخالفات البناء والتعديات، وفرض سيادة القانون، والحفاظ على أملاك الدولة.

بالتنسيق مع هيئة صرف جنوب بورسعيد.. حملات مكثفة للتصدي لتعديات البناء وفرض سيادة القانون

وفي هذا السياق، تابع الأستاذ محمد عاشور، رئيس حي الجنوب، تنفيذ أعمال إزالة عدد (2) حالة بناء مخالفة على مصرف بحر البقر بنطاق حي الجنوب، وذلك بالتنسيق والتعاون مع هيئة صرف جنوب بورسعيد، وبمشاركة الأجهزة التنفيذية والمعنية

وتأتي أعمال الإزالة في إطار التحرك الفوري للتعامل مع مخالفات البناء والتعديات، والتصدي لها في مهدها، وعدم السماح باستمرارها أو فرض الأمر الواقع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد بمواصلة جهود التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات، والحفاظ على أملاك الدولة وتطبيق القانون على الجميع