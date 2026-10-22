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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتوجيهات محافظ بورسعيد.. ضبط 8064 زجاجة مياه غازية داخل مصنع غير مرخص بالمنطقة الصناعية

بتوجيهات محافظ بورسعيد.. ضبط 8064 زجاجة مياه غازية داخل مصنع غير مرخص بالمنطقة الصناعية
بتوجيهات محافظ بورسعيد.. ضبط 8064 زجاجة مياه غازية داخل مصنع غير مرخص بالمنطقة الصناعية
محمد الغزاوى

تواصل الأجهزة الرقابية بمحافظة بورسعيد حملاتها المشتركة والمكثفة على المنشآت الغذائية بالمنطقة الصناعية في نطاق حي الجنوب، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية، وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء  إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، والعقيد  حسن الخولي، رئيس قطاع شرق الدلتا بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، 

بتوجيهات محافظ بورسعيد.. ضبط 8064 زجاجة مياه غازية داخل مصنع غير مرخص بالمنطقة الصناعية 

وفي هذا الإطار، نفذ فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ببورسعيد، بالتعاون مع مديرية التموين، حملة رقابية على المنشآت الغذائية بمنطقة المصانع التابعة لحي الجنوب، بمشاركة الدكتورة  نشوى الريس، مدير فرع الهيئة، والأستاذ  أحمد جابر زهران، مدير الرقابة بالهيئة، والدكتور  محمد هادي، طبيب بيطري بالهيئة، والأستاذة  هايدي جهاد، مدير إدارة التجارة الداخلية، والأستاذة نهى الفقيري، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة.

وأسفرت أعمال المرور عن ضبط 8064 زجاجة مياه غازية داخل مصنع غير مرخص لإنتاج المياه الغازية، حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

وتأتي هذه الحملات في إطار إحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من التزامها بالضوابط والمعايير المنظمة للنشاط، والتصدي للمخالفات التي قد تمس سلامة المنتجات المتداولة بالأسواق.

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار الحملات الرقابية بصورة دورية ومكثفة، بالتنسيق مع مديرية التموين ومختلف الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد، بهدف ضبط الأسواق، ورفع مستوى الرقابة على المنشآت الغذائية، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

كما تم التنبيه على أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة، واستيفاء التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، بما يضمن سلامة المنتجات المقدمة للمستهلكين.

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