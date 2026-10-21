شريان مروري حيوي للربط بين بورسعيد وبورفؤاد.. محافظ بورسعيد يتفقد إعادة تشغيل كوبري النصر العائم «1».. صور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم خلال جولة مسائية، إعادة تشغيل كوبري النصر العائم (1) عقب الانتهاء من أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، والتي استلزمت إغلاق الكوبري بالكامل خلال فترة تنفيذ الأعمال، وذلك لمتابعة عودته إلى الخدمة والتأكد من جاهزيته لاستقبال حركة المواطنين والمركبات بما يسهم في تيسير الانتقال بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد.

محافظ بورسعيد يشيد بالتعاون المثمر مع هيئة قناة السويس

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والمهندس أحمد البربري، مدير ادارة الترسانة البحرية،الدكتور عمرو حميد رئيس امن هيئة قناه السويس، والمهندس محمد جامع، رئيس قطاع الكباري والمعديات بهيئة قناة السويس، والمهندسة سمر موافي، رئيس مدينة بورفؤاد، والأستاذ محمد عاشور، رئيس حي الجنوب.

وخلال الجولة الميدانية، تابع المحافظ الحالة العامة للكوبري عقب انتهاء أعمال الصيانة، مشيدا بجهود فرق العمل التي شاركت في تنفيذ الأعمال، وسرعة الانتهاء منها بما يتيح إعادة تشغيل الكوبري واستعادة دوره الحيوي في منظومة الحركة المرورية بالمحافظة.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون خالص الشكر والتقدير للفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ولجميع العاملين بالهيئة، تقديرا لجهودهم في إنجاز أعمال الصيانة، و بالدور الذي قام به المهندسون والفنيون بترسانة بورسعيد البحرية وقطاع الكباري، وبالتعاون المثمر بين هيئة قناة السويس ومحافظة بورسعيد في الحفاظ على كفاءة محاور الربط الحيوية.

وأكد المحافظ أهمية كوبري النصر العائم (1) باعتباره أحد المحاور المرورية المهمة التي تربط بين بورسعيد وبورفؤاد لما يمثله من دور في تيسير حركة المواطنين اليومية، وتعزيز السيولة المرورية، وتخفيف الضغط على المحاور الأخرى، فضلًا عن دعم حركة النقل والتجارة بين المدينتين.

وتأتي إعادة تشغيل الكوبري عقب انتهاء أعمال الصيانة في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على كفاءة البنية التحتية ومحاور النقل، وضمان استمرار تقديم الخدمات المرورية للمواطنين، بما يواكب احتياجات الحركة اليومية بين بورسعيد وبورفؤاد.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أهمية المتابعة الدورية للمحاور والكباري الحيوية بالمحافظة، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية للحفاظ على كفاءتها التشغيلية، بما يضمن تيسير حركة المواطنين والمركبات.

كما وجه محافظ بورسعيد رؤساء الأحياء المعنية بالاهتمام بأعمال النظافة ورفع أي مخلفات بمحيط كوبري النصر العائم (1)، مع العناية بمداخله ومخارجه والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة، بما يتناسب مع أهمية الكوبري باعتباره أحد المحاور المرورية الحيوية التي تربط بين بورسعيد وبورفؤاد.