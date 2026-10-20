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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكات الصرف ومياه الأمطار بحي العرب

محافظ بورسعيد يتابع اعمال تطوير ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار 4 مناطق بحي العرب..
محافظ بورسعيد يتابع اعمال تطوير ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار 4 مناطق بحي العرب..
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم مستجدات أعمال التطوير ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار بعدد من المناطق السكنية بنطاق حي العرب، شملت مناطق «السلام» و«الحديدي» و«النادي»، إلى جانب منطقة «أمل العرب»، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف معدلات التنفيذ والالتزام بالمواصفات الفنية وسرعة الانتهاء من الأعمال

رافقه خلالها المهندسة شيماء جودة رئيس حي العرب ، والمهندسة امل الالفي مدير وحدة التطوير الحضاري بالمحافظة .

واطلع المحافظ ، على مستجدات أعمال التطوير بالمناطق المستهدفة، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى نحو 45%، مؤكدا أهمية استمرار المتابعة الميدانية لمراحل تنفيذ المشروعات والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة إنجاز الأعمال .

وخلال الجوله تابع المحافظ، أعمال التطوير بمنطقة «أمل العرب»، تشمل أعمال التطوير 17 بلوك سكني حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 45% وتتضمن الأعمال رصف الشوارع الداخلية وتطويرها، ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار، إلى جانب تنفيذ وتطوير غرف التفتيش بما يسهم في تحسين كفاءة البنية التحتية والمرافق بالمنطقة.

كما تشمل الأعمال ترميم واجهات العقارات ودهانها، ورفع كفاءة منظومة الإنارة، في إطار خطة متكاملة تستهدف تحسين البيئة السكنية والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة، وتحقيق نقلة ملموسة في مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

كما تابع محافظ بورسعيد مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار بمناطق «السلام» و«الحديدي» و«النادي» بحي العرب، للوقوف على الموقف التنفيذي للأعمال ومدى التقدم في تنفيذ مشروعات تطوير المرافق، بما يسهم في تحسين كفاءة منظومة الصرف ورفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق السكنية.

وأكد المحافظ ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المحددة خلال تنفيذ الأعمال، مع تكثيف معدلات التنفيذ والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه المشروعات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة المرجوة للمواطنين.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على أهمية استمرار المتابعة الميدانية لمختلف مشروعات التطوير بحي العرب، والاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والمرافق بالتوازي مع تنفيذ المشروعات، بما يضمن الحفاظ على ما يتم إنجازه والارتقاء بالمظهر العام للمناطق السكنية.

وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود محافظة بورسعيد لتطوير المناطق السكنية ورفع كفاءة شبكات المرافق والبنية التحتية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة سكنية أكثر كفاءة واستدامة.

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