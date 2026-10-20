شارك اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، في افتتاح فعاليات منتدى مصر 2026، الذي انطلقت أعماله بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمشاركة واسعة من المسؤولين والخبراء وممثلي مختلف فئات المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني.

محافظ بورسعيد: منتدى مصر 2026 منصة للحوار المجتمعي وتبادل الرؤى حول القضايا الوطنية وأولويات التنمية

وأكد محافظ بورسعيد أن المنتدى يمثل فرصة مهمة لتعزيز الحوار المجتمعي، وتبادل الرؤى والأفكار بشأن القضايا الوطنية والتحديات الراهنة، بما يسهم في صياغة رؤى مستقبلية تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أهمية إتاحة الفرصة أمام مختلف فئات المجتمع للمشاركة الفاعلة في مناقشة القضايا المطروحة، والاستفادة من الخبرات والأفكار المتنوعة في دعم خطط التنمية، مؤكدًا أن بناء الإنسان المصري وتعزيز جودة حياته يأتيان في مقدمة أولويات الدولة المصرية

ويُناقش منتدى مصر 2026، على مدار خمسة أيام خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري، عددًا من الملفات والمحاور المهمة، في مقدمتها محور «بناء الإنسان»، إلى جانب قضايا جودة الحياة والصحة والتحول الرقمي والحماية والأمان المجتمعي والاقتصاد والطاقة والاستثمار والدين العام، من خلال جلسات نقاشية وورش عمل متخصصة، على أن تشهد الجلسات الختامية صياغة التوصيات والمخرجات النهائية للمنتدى