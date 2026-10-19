22 لاعبا في قائمة المصري لمباراة أبو قير للأسمدة

أعلن الكابتن أحمد سامي، المدير الفني للفريق الاول للكرة بالنادي المصري عن قائمة لاعبيه المختارة لخوض مباراته بالجولة السابعة من دوري اورا والتي تجمعه بنظيره فريق أبو قير للأسمدة والمقرر اقامتها في الثامنة مساء الإثنين على ستاد السويس الجديد.



22 لاعبًا في قائمة المصري لمباراة أبو قير للأسمدة

وضمت قائمة المصري 22 لاعبًا جاءوا على النحو التالي

ل​حراسة المرمى: ​عصام ثروت ، ​محمد سيحا ، محمد شحاته.

لخط ​الدفاع: ​كريم العراقي ، ​باهر المحمدي ،

​عبد الوهاب نادر ، ​مصطفى العش ، عمرو سعداوي ، محمد شكري.

لخط الوسط : ​ ​حسن علي ، حسين فيصل ، ​يوسف الجوهري ، ​أحمد القرموطي ، ​ياسين الملاح ، مصطفى أبو الخير ، ​عبد الرحيم دغموم ، ​عبد الله الزباني ، ​محمود حمادة ، أحمد شرف.

لخط ​الهجوم: ​ صلاح محسن ، محمد الشامي ، ​علي سليمان.