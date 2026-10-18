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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يوقع عقد ترخيص بالانتفاع لاستغلال وتشغيل مستشفى العاملين بالنقل البري

محافظ بورسعيد يوقع عقد ترخيص بالانتفاع لاستغلال وتشغيل مستشفى العاملين بالنقل البري
محافظ بورسعيد يوقع عقد ترخيص بالانتفاع لاستغلال وتشغيل مستشفى العاملين بالنقل البري
محمد الغزاوى

وقّع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، عقد ترخيص بالانتفاع لاستغلال وتشغيل مستشفى العاملين بالنقل البري، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز مستوى الخدمات الصحية وتوسيع نطاق الاستفادة من المنشآت الطبية، بما يلبي احتياجات العاملين بقطاع النقل البري وأسرهم وأهالي بورسعيد

جاء ذلك بحضور صلاح إبراهيم الشربيني، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالنقل البري، حيث يستهدف العقد تشغيل المستشفى وتقديم الخدمات الطبية للمستفيدين، بما يسهم في دعم المنظومة الصحية وتوفير رعاية طبية مناسبة لمختلف الفئات.

25% من أسِرّة المستشفى بالمجان لخدمة أهالي بورسعيد.. وأسعار الخدمات الطبية وفقًا للوائح

ويتضمن الاتفاق تخصيص نسبة 25% من إجمالي أسِرّة المستشفى لتقديم الخدمة بالمجان لأهالي بورسعيد، بما يعزز من فرص حصول المواطنين على الرعاية الطبية، ويدعم جهود المحافظة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

كما ينص الاتفاق على تقديم الخدمات الطبية بأسعار مناسبة، وفقًا للوائح الاسترشادية، بما يحقق التوازن بين توفير خدمات صحية ذات جودة مناسبة ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة بورسعيد على دعم وتطوير الخدمات الصحية، وتعظيم الاستفادة من المنشآت الطبية، وتوفير خدمات علاجية تلبي احتياجات العاملين بالنقل البري وأسرهم وأهالي المحافظة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

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